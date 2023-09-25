兆豐銀「大到不能倒」獲評「twAAA/twA-1+」

中華信評今（25）日發布兆豐銀行信評報告，兆豐銀獲評「twAAA/twA-1+」 ，未來展望「穩定」，兆豐銀名列「大到不能倒」銀行，保證了需要時可獲得政府的財務支持，中華信評表示，兆豐銀在外匯及境外業務的領先市佔率在未來兩年應可維持，因此給出「穩定」展望。

中華信評表示，兆豐銀除整體業務表現強勁，尤其在海外業務方面，外匯存款市佔率達9%，為市場第二大，此外，海外業務分散性也高於國內平均水準，不過中華信評也指出，在國銀開始積極擴張海外版圖，擴大海外與外匯業務後，兆豐銀優勢可能面臨挑戰。

中華信評認為，未來兩年兆豐銀的風險調整後資本（RAC）比雖可能會維持在略高於10%的水準，但兆豐銀審慎的資本政策、良好的財務彈性、令人滿意的備抵呆帳水準，以及穩定的獲利結構有望替其強建的資本水準提供支撐，因此仍給出「穩定」展望。

除了業務表現強勁，中華信評表示，兆豐銀在台灣銀行體系與外匯市場中具有的高度系統重要性，亦為該行的評等提供支撐。兆豐銀被指定為國內系統性重要銀行（ D-SIB）之一，因此中華信評認為，在面臨財務壓力期間，政府應會在需要時提供該行財務方面的支持。

中華信評指出，若兆豐銀因過於積極的放款成長且外匯與境外金融業務企業價值因產業競爭激烈而遭到削弱，導致RAC比因此而下滑至低於 10%的水準並持續一段時間，將可能下調評等級距。

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