法巴人壽推動高齡友善 客製化課程提升員工公平待客意識
法國巴黎人壽持續推動公平待客，推出友善高齡長者的服務，透過系列的高齡友善講座，檢視高齡所可能面臨的各面向問題，藉由工作坊及講座的親身經歷，體會長者所需，推出更多體貼的友善服務，為超高齡化的未來做準備。
高齡講座包括「高齡模擬體驗講座中」、「失智症講座」以及「長照2.0」講座，從上到下全面推行公平待客思維，截至第二季結束已近半數員工參與公平待客課程，年底前將達成全體參與公平待客講座的目標。
「高齡模擬體驗講座」中所有學員透過三大模擬課程，老年化認知退化的案例說明、配戴教具，體驗視力退化、行動不便體驗，以及情境模擬等互動，模擬出老年生活可能因身體機能退化所帶來的各種不便，讓所有參與者最為有感，也更有信心未來以同理心接待每一位客戶。
「從商業保險看失智症」與「高齡保護長照補給站」講座分別透過專業醫師與護理師的解說，了解目前人口老化後對於失智症及長壽風險下的日常照顧所面臨的挑戰。
法國巴黎人壽推出高齡長者理賠專人親訪服務，提供高齡長者有辦理理賠需求時，可向法國巴黎人壽預約指派專員到府親訪取件服務；製作「友善閱讀」措施，如字體放大版的商品DM、高齡友善輔銷工具外，亦提供高齡長者所需的老花眼鏡、放大鏡等便於使用的工具等，全方位打造友善溫馨的服務與環境。
此外，有感目前詐騙案件層出不窮，特別製作高齡長者關懷訊息 ，透過紙本、電子郵件或簡訊發放，提供長者防詐騙資訊降低詐騙風險。
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