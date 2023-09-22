台企銀：6月起提存備抵正常化 獲利創高後強化風控

台企銀（2834）發揮中小企業專業銀行專長，加速推動銀行獲利雙翅膀，獲利表現亮眼，累計今(112)年前8月提存前的稅前盈餘109.27億元，在提列各項提存18.29億元後，合併累計自結稅前盈餘為90.98億元，合併累計自結稅後純益76.87億元，合併每股稅後純益(EPS)0.96元，數據表現皆創下歷年同期新高。

台企銀指出，今年1月至5月考量為強化資本適足率以提升對中小企業放款量能，在資產品質可控範圍內減少備抵呆帳的提列，惟為持續強化資產品質，自6月起回復正常提存備抵呆帳，截至今年8月底逾放比率為0.18%，優於111年底及111年同期，備抵呆帳覆蓋率726.23%，亦較去年同期大幅提升125.44%，資產品質改善顯著，強化風險承擔能力，延續獲利成長力道。

台企銀表示，為強化資產品質以有效提升獲利，今年在獲利持續攀升下，秉持「晴天存糧」精神，增提備抵呆帳，逐步提高備抵呆帳覆蓋率，以因應未來景氣市場情況變化，並追上國銀標竿同業，以保持良好資產及財務體質。

身為全國唯一的中小企業專業銀行，台企銀延續「優化資產品質，開創多元獲利」兩大策略方向，以提升授信資產品質及資本適足率，該行亦推出多項「綠色金融」及「機器設備升級」等專案貸款，輔導企業設備升級及營運轉型，規劃淨零轉型及培育產業永續人才，發揮永續金融影響力。

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