台企銀：6月起提存備抵正常化 獲利創高後強化風控
台企銀（2834）發揮中小企業專業銀行專長，加速推動銀行獲利雙翅膀，獲利表現亮眼，累計今(112)年前8月提存前的稅前盈餘109.27億元，在提列各項提存18.29億元後，合併累計自結稅前盈餘為90.98億元，合併累計自結稅後純益76.87億元，合併每股稅後純益(EPS)0.96元，數據表現皆創下歷年同期新高。
台企銀指出，今年1月至5月考量為強化資本適足率以提升對中小企業放款量能，在資產品質可控範圍內減少備抵呆帳的提列，惟為持續強化資產品質，自6月起回復正常提存備抵呆帳，截至今年8月底逾放比率為0.18%，優於111年底及111年同期，備抵呆帳覆蓋率726.23%，亦較去年同期大幅提升125.44%，資產品質改善顯著，強化風險承擔能力，延續獲利成長力道。
台企銀表示，為強化資產品質以有效提升獲利，今年在獲利持續攀升下，秉持「晴天存糧」精神，增提備抵呆帳，逐步提高備抵呆帳覆蓋率，以因應未來景氣市場情況變化，並追上國銀標竿同業，以保持良好資產及財務體質。
身為全國唯一的中小企業專業銀行，台企銀延續「優化資產品質，開創多元獲利」兩大策略方向，以提升授信資產品質及資本適足率，該行亦推出多項「綠色金融」及「機器設備升級」等專案貸款，輔導企業設備升級及營運轉型，規劃淨零轉型及培育產業永續人才，發揮永續金融影響力。
▪ 租金連漲25個月！專家：囤房稅拍板、房東磨刀霍霍
▪ 省下萬元！強者DIY「捲尺自動門」 成本才一個銅板
▪ 國總統大選黑天鵝擾亂 大師董座：北市豪宅賣壓有感增加
▪ 為改建鋪路？新光吳東明砸1.1億 買林森北路57年老公寓
▪ 國泰金9月經濟信心調查 買賣房屋意願攀升
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言