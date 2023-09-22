新聞眼／楊總裁的關鍵字 透露央行決策走向

中央銀行昨天開理監事會議，會後宣布貼放利率連二凍，繼續停止升息。不過，這不代表央行貨幣政策不再緊縮甚至結束這一波升息循環，從央行總裁楊金龍會後談話反覆強調的關鍵字uncertainty（不確定性），不難推敲出央行貨幣政策的走向。

就在央行理監事會前，美國聯準會（Ｆｅｄ）維持聯邦基金利率在百分之五點二五至百分之五點五區間不變，符合市場預期。而向來與Ｆｅｄ亦步亦趨的央行，也再次決定暫停升息，顯示現階段台灣物價壓力並未大到央行須升息壓抑通膨，因而選擇不升息協助經濟發展。

不過，如同聯準會不升息之際仍展現鷹派立場，央行不升息的此時，也出現傾向鷹派的跡象。

央行決定未來貨幣政策有幾個關鍵數字。一是經濟成長率。央行對今年景氣看法趨於保守，今年經濟成長率預估值下修至百分之一點四六，不過對明年估值百分之三點○八相對樂觀。這讓央行利率政策偏鷹有了空間，即可以繼續升息。

其次是消費者物價指數（ＣＰＩ）。央行預測今年ＣＰＩ年增率為百分之二點二二，明年服務類價格漲幅可望趨緩，ＣＰＩ年增率預測值為百分之一點八三。看似明年可回到百分之二的警戒線以下，卻不代表能高枕無憂。

楊金龍強調，過去十幾年台灣ＣＰＩ在百分之一左右，屬於「低且穩定」，不過三大因素使得ＣＰＩ似乎出現結構性的變化，這三因素包括氣候變遷、地緣政治、全球化改變。使得ＣＰＩ可能從過去的百分之一左右，向上位移到百分之一點五或百分之一點五到二之間，他甚至以可能是new normal（新常態）來形容。由於央行首要任務是維持物價穩定，代表央行的政策利率水準恐怕要比以往高一點。

楊金龍反覆強調不確定性，尤其有三大不確定性值得關注，包括主要經濟體緊縮貨幣政策之外溢效應、中國大陸經濟下行風險，以及國際原物料價格變化、地緣政治風險、極端氣候，而這些變數都不是央行能掌握，萬一台灣出現物價年增率在百分之二的新常態下，接下來迎來的恐怕不是更寬鬆的貨幣政策環境。

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