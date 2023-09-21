財經專家黃世聰認為 TDR案恐有侵害人權爭議

臺灣存託憑證（TDR）是否屬於證券交易法核定範圍，引發各界熱議。繼台灣法學基金會舉辦「經濟刑法空白授權與人權保障研討會」，與會法界人士認為金管會以財政部76年900函擴大解釋，恐違反罪刑法定原則後，財經專家黄世聰也在臉書發表看法，認為TDR法律定位不明，民眾買賣造成數起冤案，何其無辜。

黃世聰認為，台灣投資管道偏少，講來講去都是台積電（2330），所以大家才會拚命炒房。「TDR這個對大多數人有點陌生的金融商品，法界認為金管會始終欠缺明確規範，由於它的法律定位一直不清楚，沒有明文入法，民眾買賣後被司法侵害入獄，造成數起冤案，引起很大爭議，百姓何其無辜？」

黃世聰指出，不但老百姓搞不清楚TDR，連政府都說不清楚，法律定位不明的金融產品，金管會以76年的財政部第900號公告發布時就已核定，受證交法所規範，但當時國內還沒有發行TDR，TDR直到民國87年才出現，「怎麼可能民國76年的900號公告，會預知11年後出現的金融商品，這是未來商品未來法令嗎？」

黃世聰並提出105年間，立委蔡易餘也曾就證交法165條之2質詢金管會，「它在101年所訂定，那第165條之2規範的對象到底是什麼?」

當時的金管會證期局長王詠心回答：「它代表的就是說，TDR就是屬於這一條規範的有價證券，就是它在國外已經上市了，然後它來台灣第二上市地來發行的有價證券，那一般我們稱為臺灣存託憑證。」

蔡易餘於是接著問「所以第165條之2它所規範的對象就是針對TDR，也就是我們大家現在講的外國公司的一個第二上市的一個有價證券，是這樣嗎?」當時王詠心回答：「是，是」。

因此，黃世聰認為，根據王詠心當時的答詢，TDR就是101年才正式納入證交法範圍，既然法律不朔及既往，101年以前買賣TDR而起爭議者，是不是不該用證交法判刑呢？這樣算是冤獄吧？

其實，前最高行政法院法官鄭小康也在研討會上表示，經濟刑法法定刑期普遍較一般刑法為高，如果加上空白授權，倘若授權的命令還以概括形式為之，則不免有授權及刑罰不明確的疑慮，TDR在如此授權及刑罰不明確情況下，完全不符合刑法罪刑原則，本來就不該定罪。

再者，刑法是對人權保障最後不得已的手段，基於刑法謙抑原則，及罪疑惟輕的理念下，對無犯罪意識及違法認知情況下的行為人，如果論罪科刑將有侵害人權之虞。

鄭小康認為，在避免侵害人權的前提下，若是TDR交易過程中，影響第三人權益，不妨採民事賠償制度，做為解決之道。

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