台灣支付生態巨變！後疫情時代這類支付成主流 為6成民眾首選

疫情加速台灣支付生態巨變，Money101今 (20) 日發表 2023 無接觸支付趨勢市調報告，後疫情時代高達 60.20% 消費者支付習慣以電子支付取代刷卡及現金，成為主流的支付方式。據 Money101 比對近兩年間之調查結果，60% 以上消費者支付習慣偏好「電子支付」 (去年佔比約 45%)，成長幅度高達 33％，而「實體刷卡」 22.75% 則比去年驟降 46% (去年佔比約 42%)，「電子支付」與「實體刷卡」之偏好佔比落差從去年之約 3% 擴大至今年高達 37.45%，顯見步入後疫情時代，消費者支付行為有了很大的改變，無接觸支付成消費主流。

在電子支付工具的選擇上，以 LINE Pay、街口支付及 Apple Pay 最受消費者青睞，LINE Pay 以高達 75.06％ 的使用率位居首位，其次是街口支付 19.84%，第三名則是 Apple Pay 佔比達 16.62%。OPEN 錢包、台灣 Pay 及悠遊付則皆以 13%上下之微幅差距相繼擠進排名四、五與第六名。

無接觸支付儼然成新常態，疫後即使各大實體通路回歸正常運作，非現金交易方式仍無形擴散至消費者生活，前五大非現金支付場景依序為：1. 網路購物、2. 超商消費、3. 實體通路、4. 繳納保費、水電費及學費等、5. 停車/ 加油優惠。

據 Money101行銷總監陳均銘觀察，因去年正值疫情高峰期，各家銀行紛紛祭出行動支付或網購通路高 ％ 數回饋搶戰辦卡潮，而在今年疫情趨緩，各國紛紛開放旅遊之際，網購及電子支付之相關回饋逐步縮減 ，更顯著的利多則釋出於海外回饋加碼至最高 5％~8.5% 之間，搶攻疫後海外旅遊熱潮。此現象亦反映出市調信用卡種類偏好，現金回饋卡以 74.23% 心佔率位居首位，其次依序為紅利點數卡(8.54%)、百貨通路聯名卡(7.13%) 。有趣的現象是，第一名與第二名的消費者心佔率落差高達逾八成，明顯界定出消費者對於現金回饋功能的偏好。

而百貨通路聯名卡雖看似高居第三名，但僅有 7% 微幅佔比，Money101 金融比較平台觀察主因：許多現金回饋卡別，行動支付限定通路優惠回饋或消費回饋，亦包含百貨通路，回饋 ％ 數約落於 2％~3%，相比百貨通路聯名卡回饋約落 0.3％~1% 仍是一大優勢，百貨聯名卡主要利多是免費停車以及館內限定卡友活動、卡友禮。

第四季起，將迎來百貨、電商購物季，市調顯示逾五成於折扣季無論是百貨週年慶或雙11 皆有購物計畫，其中達 19.27% 為電商派、17.34% 為百貨派，兩者皆會參加者達 21.69%。對比去年調查結果，百貨派的佔比大幅減少 43% (去年佔比30.63%)，同樣也反映於今年百貨通路聯名卡 7.13% 的低迷心佔率，對比去年 13.7%有高達近 48% 的顯著降幅。可見步入後疫情時代，消費者的購物通路選擇並未因疫情趨緩而傾向走入實體百貨通路，反而更偏向於線上虛擬通路消費。

陳均銘表示，除支付行為、使用情境及信用卡回饋內容外，電子支付及旅遊熱潮的影響力也反映於首刷禮的選擇之上，根據調查結果顯示，可支援無接觸支付的電子禮券依舊為最受歡迎的首刷禮 (佔比 39.55%)，而掃地機器人(21.69%)同樣備受矚目，行李箱 (20.25%) 則位居第三名。相比今年二月份市調，行李箱的偏好程度從第八名一舉飆升至第三名，顯見疫情趨緩後旅遊熱潮不容忽視的影響力，而部分銀行於推出海外消費回饋的信用卡中，也搭配著如日本 sucia、apple pay 等與電子支付工具相關的高額回饋，同時布局電子支付與海外旅遊兩大消費情境，在後疫情時代的市場中，滿足消費者更多元的需求。

「Money101 2023 無接觸支付趨勢市調報告」為 Money101 針對 20 歲以上民眾進行網路問卷調查，自 2023 年 8 月 28 日至 31 日止於共回收 4,764 份有效樣本，此市調為抽樣調查結果，並不代表實際市場狀況。

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