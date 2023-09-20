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信託服務日益創新！信託公會分享全方位信託生態圈

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
信託公會9月20日以「信託2.0創新業務與跨業結盟展望」為題舉辦研討會。信託公會／提供
信託公會9月20日以「信託2.0創新業務與跨業結盟展望」為題舉辦研討會。信託公會／提供

為讓各階層民眾在人生各階段都可得到能滿足其需求之信託服務，信託公會在金管會信託2.0指導下，持續推動信託業跨業結盟，並鼓勵信託業透過金融科技改善服務流程、提出創新服務型態，近年來在信託業努力下已看到初步成果，信託公會今（20）日以「信託2.0創新業務與跨業結盟展望」為題於政大公企中心舉辦研討會，除邀請信託業者分享探視權信託、安養信託量表及信託契約整併簡化加速服務流程等創新發展外，並由信託公會說明信託資訊交換第三方介接平台方案，連結信託業與特約商店，做為深化信託業服務進入民眾生活的開端，期為國內信託服務邁開大步，與民眾生活更進一步緊密結合。

信託公會呂蕙容秘書長表示，信託業在積極向民眾推廣信託的過程中，常會遇到兩大類問題，其一是客戶雖認同信託具備的好處，但在不清楚自己安排財產有何需求，也覺得身體尚健康並無立即開立的急迫性之下，以至於將財產交付信託的動能不強；因此為增進客戶對自身安養照顧需求的意識與自身健康狀況的認知，玉山銀行開發信託服務量表，搭配具備高齡金融規劃顧問認證行員的協助，幫助客戶找出自己潛在的需求，進而讓客戶完成信託規劃。

推廣信託要解決的另一重點是契約條款如何跟上客戶現況與需要：契約是信託服務的核心，契約審閱也是信託業內部必要的程序，如何讓效率提高加快時效，就是信託服務創新的關鍵。台北富邦銀行以創新個人信託契約架構的方式，一方面縮短內部審閱時間，另方面也可提高契約彈性，讓受益人未來在身體狀況變化時無須換約就可適用更新的安養保障約款，大大簡化作業流程，是另個創新信託服務的方向。

除了改進信託業內部作業程序外，回應社會需要開發新的信託服務型態也是值得嘗試的方向；上海銀行參考曾引起社會各界關注的跨國爭取親權案例，提出探視權信託架構，以信託方式為社會常見的親權爭議提出解方，也是信託創新的新模式。

信託公會表示，信託服務要能與民眾生活結合，強化安養信託支付功能是必走之路。因此公會提出資訊交換介接平台的概念，擴大安養信託帳戶在各生活面向之給付功能，未來不限長照、醫療費用給付，一般生活各種消費，也可透過平台資訊介接功能，幫客戶以信託帳戶支付各項費用，讓生活更便利。透過信託跨業結盟，未來還可讓跨業服務廠商依個別委託人需求，設計不同收費標準的分級服務，提供高資產家族、中產階級及一般民眾的專屬服務。

信託公會指出，台灣社會在高齡化、少子化的趨勢下，財產規劃與保障愈顯重要，而信託就是最包容也最能滿足民眾多元需求的財產管理工具。信託業在不斷創新與改進之下，相信可讓安養信託生態圈服務愈來愈完備，民眾享受到更完整的信託服務。

玉山銀行 台北富邦銀行 金融科技 信託

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