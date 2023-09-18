永豐、成大攜手展開第三期產學合作計畫 注資3,000萬元

永豐金控（2890）子公司永豐銀行與國立成功大學15日宣布開啟第三期產學合作，此次合作計畫將再注入3,000萬元的資金。永豐金控董事長陳思寬表示，雙方除延續前期「新科技、新架構與新業務模式」之合作核心原則，亦將持續深化人工智慧(AI)-業務行銷、風險決策、流程營運三大數位金融場景應用、深耕成大校園場域金融創新、推動跨國跨域人才培育；此階段更期望聚焦在扮演天使投資人挹注與扶植的角色，以「永豐企業加速器」輔導新創團隊成功商轉、支持創新與養成產業人才。

永豐企業加速器 培育新創企業家

永豐銀行與成大產學合作，以三年為一期，本次第三期計畫納入「永豐企業加速器」，目的在吸引和培育新創企業家，永豐扮演天使投資人提供專業的輔導和商業轉型計劃，幫助新創企業加速發展並實現商業目標。同時，永豐金控將支持學生新創團隊參加國內外的競賽，提供一個展示創新成果的機會，為年輕企業家提供支持和激勵的平台。

人工智慧研發 深化創新應用解方

回顧前期合作成果，不論是「數位帳戶客群精準行銷」所帶來行銷綜效、於2022及2023年獲經濟部智慧財產局頒發新型專利與發明專利的「分行據點的選址方法和選址裝置」使用AI模型預測出最合適的分行據點、或是由成大協助開發/改寫新舊爬蟲程式，有效提升資源使用效率與豐富性等，皆是「產業出題，學界解題」的引領典範。永豐金控表示將持續推動產學合作研究，並全力以人工智慧(AI)為首，發展創新產品與服務體驗。

校園場域金融 深耕智能數位化

透過前期「校園未來金融實驗專案」合作，學生實際參與校園金流服務設計改造，無論是擴充校園場域的繳費多元支付工具選項、增建線上繳費平台或導入校務卡，皆展現雙方合作之開創性與突破性外，也落實培育人才與實踐建構生活圈願景。未來也將持續以永豐銀行成大分行作為基地，協助成功大學校務單位引入更多數位工具與應用，並透過籌備講座、論壇和說明會等多元互動方式，積極與年輕族群溝通數位帳戶、智能理財與智慧支付，以提升新世代數位金融賦能與實現智能校園為目標。

跨域/國人才培育 鏈結職場競爭力

除產學合作外，永豐銀行與成功大學合作六年來，設置獎助學金致力人才培養，至今已有481位學生受惠，接下來三年，將持續透過設置「成大永豐培育傑出人才」獎助學金，提供給管理學院和電資學院及來自東南亞國家的外藉生，鼓勵優秀的學生加入永豐集團，並提供參與永豐相關金融服務實作機會，以拓展專業技能和經驗。

這次的合作計劃將進一步強化永豐與成大對教育和產業創新的支持，並為未來的合作關係開啟新的篇章。