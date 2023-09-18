快訊

首例！他欠稅不繳 4600萬元保單被強制執行

嗆王力宏別胡說八道 藍心湄自責：討厭那個死八婆樣子

民眾憂遭除名...合歡山暗空公園閃「可怕紅光」 網狠酸：瞬間成地獄

永豐、成大攜手展開第三期產學合作計畫 注資3,000萬元

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

永豐金控（2890）子公司永豐銀行與國立成功大學15日宣布開啟第三期產學合作，此次合作計畫將再注入3,000萬元的資金。永豐金控董事長陳思寬表示，雙方除延續前期「新科技、新架構與新業務模式」之合作核心原則，亦將持續深化人工智慧(AI)-業務行銷、風險決策、流程營運三大數位金融場景應用、深耕成大校園場域金融創新、推動跨國跨域人才培育；此階段更期望聚焦在扮演天使投資人挹注與扶植的角色，以「永豐企業加速器」輔導新創團隊成功商轉、支持創新與養成產業人才。

永豐企業加速器 培育新創企業家

永豐銀行與成大產學合作，以三年為一期，本次第三期計畫納入「永豐企業加速器」，目的在吸引和培育新創企業家，永豐扮演天使投資人提供專業的輔導和商業轉型計劃，幫助新創企業加速發展並實現商業目標。同時，永豐金控將支持學生新創團隊參加國內外的競賽，提供一個展示創新成果的機會，為年輕企業家提供支持和激勵的平台。

人工智慧研發 深化創新應用解方

回顧前期合作成果，不論是「數位帳戶客群精準行銷」所帶來行銷綜效、於2022及2023年獲經濟部智慧財產局頒發新型專利與發明專利的「分行據點的選址方法和選址裝置」使用AI模型預測出最合適的分行據點、或是由成大協助開發/改寫新舊爬蟲程式，有效提升資源使用效率與豐富性等，皆是「產業出題，學界解題」的引領典範。永豐金控表示將持續推動產學合作研究，並全力以人工智慧(AI)為首，發展創新產品與服務體驗。

校園場域金融 深耕智能數位化

透過前期「校園未來金融實驗專案」合作，學生實際參與校園金流服務設計改造，無論是擴充校園場域的繳費多元支付工具選項、增建線上繳費平台或導入校務卡，皆展現雙方合作之開創性與突破性外，也落實培育人才與實踐建構生活圈願景。未來也將持續以永豐銀行成大分行作為基地，協助成功大學校務單位引入更多數位工具與應用，並透過籌備講座、論壇和說明會等多元互動方式，積極與年輕族群溝通數位帳戶、智能理財與智慧支付，以提升新世代數位金融賦能與實現智能校園為目標。

跨域/國人才培育 鏈結職場競爭力

除產學合作外，永豐銀行與成功大學合作六年來，設置獎助學金致力人才培養，至今已有481位學生受惠，接下來三年，將持續透過設置「成大永豐培育傑出人才」獎助學金，提供給管理學院和電資學院及來自東南亞國家的外藉生，鼓勵優秀的學生加入永豐集團，並提供參與永豐相關金融服務實作機會，以拓展專業技能和經驗。

這次的合作計劃將進一步強化永豐與成大對教育和產業創新的支持，並為未來的合作關係開啟新的篇章。

永豐銀行 永豐金控 成大

延伸閱讀

盼以色列成為AI大國…總理透露訪美行將會馬斯克 討論人工智慧

成大首任校長敕任官大禮服 獲指定一般古物

最牛一輪／新興揚帆 永豐34啟航

台南東區打通道路瓶頸 後甲國中和成大校區通學更安全

相關新聞

上半年外溢保單賣破百億元 健走型保單為什麼賣最好？

今年上半年健康管理訴求的「外溢保單」賣破百億元，業績年大增五成之多。累計外溢保單新契約保費收入寫歷年同期以來最高，並且是首次只花半年時間，就銷售賣破百億元。

壽險公會：今年前八月新契約保費4,721億元、年減17.1%

壽險公會今（18）日公布壽險業業績統計。若同時考慮「保費收入」與「負債」項下之收入，今年前八月，壽險業「保費收入+負債」...

投資型保單新制上路 前8月初年保費減幅擴大至24%

投資型保單新制今年7月1日起上路，對投資型保單銷售影響逐漸顯現。壽險公會今天揭露，今年前8月壽險業投資型保單新契約保費為...

商研院 ESG 管理師班結訓 京站、祥寶等企業皆為結業成員

由商研院主辦的第一期「ESG永續策略管理師」國際認證班，近日舉行頒證儀式。商研院表示，本次參與課程的學員共計38名，全員...

北富銀參與第五屆危老都更博覽會 提供危老都更信託諮詢

台北富邦銀行今年9月16日、17日與富邦集團成員富邦建築經理公司、富邦資產管理公司，共同參與「第五屆危老都更博覽會」。為...

富邦金控股東可透過「eNotice平台」領取股利發放通知

領取股利通知有更便捷又減碳的方法！富邦金控股東6月30日起可透過集保結算所建置股務事務電子通知平台（eNotice平台）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦