金管會開逾1.8億罰鍰 這一金控吃三大張登「罰單王」

據金管會到今年8月底止統計，銀行、證券期貨（含上市櫃公司等）、保險等3大業者總罰鍰金額1億8,541.5萬元，以銀行業繳了8,289.5萬元，貢獻了逾四成最多，登上「罰單王」，主因是單一家金控連吃了三張大罰單所致。

但若以預算目標來看，僅達成今年全年預算目標的59%。金管會2023年全年罰鍰的預算目標是3億1353萬元，除非未來四個月有大罰單，否則全年罰鍰可能比去年2.5億元還低，有機會下探近五年新低。

近年金管會對金融三業、上市櫃公司等罰鍰金額屢創新高，從2019年爆出數十件理專A錢案後，當年總罰鍰金額就衝破3億元，隨後2020年、2021年連三年都破3億元，直到2022年才降到2.5億元，2023年則有機會再進一步下降。

金融圈認為，2023年罰鍰有機會進一步走低，主因是裁罰手段多元化，金管會近年多改以經理人減薪、暫停職務、或增加資本計提等裁罰工具，希望能真正罰到經理人，而非是全體股東替公司經營層缺失埋單。

據金管會統計，2023年到8月底「罰單王」是銀行業，銀行業被開了18張紅單、罰鍰8,289.5萬元，占了整體1.85億元罰鍰的44%，等於有逾四成罰鍰都是銀行業貢獻。

銀行局副局長林志吉說，若與去年同期相較，銀行業罰鍰件數增加8件、年增八成，有兩大原因，一是其中有三件是違反個資法，二是去年以來央行和金管會做不動產專案金檢、有查到缺失，導致件數增加。

罰鍰金額則年增32%，主因是今年有一家金控大股東干政挨罰3,000萬元是史上最高，而該家金控子銀行員又涉勾詐團、理專弊案等，光這家金控三張罰鍰共6,000萬元、占銀行業總罰鍰72%，成為「單一最大罰單王」。

保險業被開了24張、挨罰4,940萬元次之，保險局副局長蔡火炎說，件數比去年同期減少18件、但罰鍰卻年增6.7%，主因是有單一家業者挨罰1,000萬元，金額較大所致。

證券期貨投信業被開33張、挨罰1,910萬元，件數增加9件、金額年增8.8%，又以券商挨罰1,448萬元最高、投信業162萬元最少，證期局副局長高晶萍說，主因是今年對兩家券商合計裁罰410萬元較多，投信業因無較大弊案，金額降低。

若把上市櫃公司、公發公司、內部人股權交易及會計師合計裁罰共3,402萬元加入，則是由證期局開出罰單件數最多，到8月底合計達157件、5,312萬元（含證券期貨投信），金額年增17.7%。

合計三大金融業、及上市櫃公司等，今年到8月底止，金管會共開出199件、1億8,541.5萬元罰鍰，金額年增20%。