宏思攜手勤業眾信 以iLegL合約管理平台助企業數位轉型

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
2023台灣人工智慧年會今日登場，合約管理平台業者宏思科技首度參展。圖左為宏思科技執行長陳忠智，右為勤業眾信聯合會計師事務所數位轉型服務負責人溫紹群。圖／宏思科技提供
2023台灣人工智慧年會今日登場，合約管理平台業者宏思科技首度參展。圖左為宏思科技執行長陳忠智，右為勤業眾信聯合會計師事務所數位轉型服務負責人溫紹群。圖／宏思科技提供

台灣人工智慧學校今日舉辦「2023台灣人工智慧年會」，首度參展的合約管理平台（iLegL）業者宏思科技執行長陳忠智表示，在合作夥伴德勤商務法律事務所科技創新服務推廣下，iLegL可協助企業透過AI與ESG雙主流應用架構，成功進行數位轉型。

金管會於2020年8月公布「公司治理3.0—永續發展藍圖」，推動上市櫃公司導入企業風險管理機制，並鼓勵企業應借助科技系統改善法令遵循流程、建立風險管理機制，透過合約管理平台，可達到此一目標。

基於企業數位轉型需求，勤業眾信推出結合網絡暨數位生態圈夥伴共同協作的豐富數位資產平台，透過9項數位工具，協助企業快速找出痛點並對症下藥，其中iLegL就是以合約生命周期為架構所規劃的「一站式」數位管理流程。

陳忠智指出，宏思科技的iLegL合約管理平台，是由德勤商務法律事務所律師團隊協助監製的一站式合約管理平台，擁有「合約比對、簽核控管、智慧提醒、線上討論」等四大實用功能，與「合約產生器、制訂合約範本、全文檢索、支援行動裝置」等四大特色，可透過AI技術，協助企業在ESG架構下進行數位轉型。

AI技術應用上，陳忠智表示，主要有兩項，一是智慧諮詢，將聊天生成預訓練轉換器應用在模組上，透過系統導入，可以回覆企業內同仁常見的法律問題，若超出AI可回答的範圍，再交由人工進行回覆，二是光學文字辨識系統的應用，讓年代已久的舊合約掃描檔內容可以直接萃取出文字。

德勤商務法律事務所法律科技創新服務負責人熊誦梅表示，生成式AI浪潮席捲全球，對法律諮詢服務產業也產生了重大衝擊，傳統法律諮詢服務高度仰賴專業人員勞務提供，也就是按時計費的服務型態，現在逐漸轉向搭配系統、工具提供諮詢服務潮流，如Deloitte Legal在全球總部推廣倡議法律管理諮詢顧問（Legal Management Consulting）概念，透過工具或系統等數位轉型方案提升諮詢品質、優化作業流程，並滿足客戶對新型態專業法律諮詢服務的期待。

熊誦梅指出，AI在法律領域上的應用勢在必行，德勤商務法律事務所積極合作推動InnoCube，其中iLegL合約產生器模組即是透過系統平台生成符合客戶需求的合約條款，因為已有許多實績，屬於市場上較為成熟的產品。

陳忠智指出，宏思科技推出的iLegL合約管理平台，目前已獲得金控、航運、證券、媒體企業廣泛採用，在技術不斷創新的年代，科技將成為企業邁向永續發展的助力，透過iLegL的採用，將可協助企業接軌主管機關對於公司治理的藍圖。

AI 思科

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