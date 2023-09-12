順應趨勢提高透明度 集保結算所發布 ESG 評等機構行為準則草案

自2020年起，集保結算所「投資人關係整合平台(ESG IR平台)」開始提供台灣上市櫃公司之 ESG 評等資訊，並逐步擴大 ESG 評分數據範圍。除我國證交所及櫃買中心的公司治理評鑑分數外，截至目前已提供 FTSE Russell、ISS ESG、Moody’s、MSCI、S&P Global 及 Sustainalytics 等全球指標性六大 ESG 評等資訊供發行公司及投資人參考，同時並提供責任投資篩選工具等多項服務，持續推動整體市場對於 ESG 的重視。

集保結算所配合金管會2023年3月28日發布上市櫃公司永續發展行動方案（2023年），參考國際證券管理機構組織（IOSCO）訂定的 ESG 評等與數據產品提供者最終報告，以及日本金融廳發布的 ESG 評等與數據提供單位相關之行為守則，並考慮台灣市場的實務狀況及國際趨勢發展，制定臺灣集中保管結算所股份有限公司 ESG 評等機構行為準則(草案)，將要求 ESG IR 平台合作的 ESG 評等機構配合聲明遵循，希望能有助於提高業者提供 ESG 評等資訊之品質與透明度，同時加強與相關利害關係人的溝通合作，進一步促進台灣上市櫃公司的永續發展。

集保結算所陳德鄉總經理表示，ESG 評等迄今已被廣泛應用於投資流程或金融產品開發，市場參與者也更加關注如何提高 ESG 評等的品質與透明度等議題，集保結算所制定此行為準則是順應國際趨勢，朝向更加永續、透明和負責任的方向邁進的重要一步。集保結算所未來也將持續與各市場參與者尋求合作機會，提供更豐富且優質的 ESG 資訊，並協助推動企業重視 ESG 實踐，共同促進臺灣資本市場的發展與進步。

該準則草案包括7項原則及31項實務建議，涵蓋研究品質、獨立性與利益衝突、透明度、保密義務、人力資源、 ESG 評等機構與受評企業互動，以及 ESG 評等可用性等議題，相關中英文版本已於集保結算所官網及 ESG IR 平台網站公布，期間自9月12日起至10月11日止，歡迎各利害關係人於期間內以電子郵件方式表達相關意見。

集保結算所將充分考慮利害關係人意見修訂準則後正式發布，並陸續要求合作的 ESG 評等機構配合聲明遵循。

草案公布網址。