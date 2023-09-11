資本規定翻修 六家「不能倒」銀行有這一大利多

金管會將開放銀行申請採用內部評等法（IRB）去計算資本適足率，6家俗稱「大到不能倒」的系統性銀行料將申請，藉此拉高資本適足率、有助減輕增資壓力，還可擴大業務規模、配發現金股息空間也更大。

金管會將給申請者一年平行試辦期，確定試辦IRB期間，資訊系統完備、風險評估模型與規範具有效性，才能核准放行。據了解，包括中信銀、國泰世華銀、北富銀、合庫、兆豐銀和第一銀等6家不能倒銀行，都已規劃申請。

據了解，六家不能倒銀行也試算了採用IRB法的適足率，對BIS助益相當大，甚至有銀行因此可在2025年前提前達到金管會更嚴格的資本標準。

這6家關鍵大銀行被金管會要求，普通股權益比率、第一類資本比率、資本適足率，需在2025年分別各達到11%、12.5%及14.5%，比一般銀行更嚴格的資本標準。

依時程，金管會將在9月底公布計算資本適足率新版本後，6家業者將在第四季提出申請，若順利審核通過試辦一年，最快2025年第三季就可以正式適用。

IRB法是依授信戶不同信用，計算出不同的風險權數，與「標準法」吃大鍋飯的差異是，計算風險權數更精細，銀行需備有更精進的風險管理能力與政策，也需投入更龐大建置成本，包括充足資料庫、系統、資料也需做轉換。

但過去IRB法遭詬病易被操控，金管會也要求、採用IRB法者的風險性資產不能低於採用標準法計算出來權數的75%，避免使用IRB法者的適足率大幅跳增。

值得一提的是，採用IRB法者，在計算股票投資部位的風險權數時，也需比照一般（上市櫃公司）、及高風險（非上市櫃公司）股票投資的風險權數計提，需分五年從100%各拉高到250%及400%。