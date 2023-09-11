推動金融教育 北富銀嘉惠上百位視障兒童 獲金管會表揚

台北富邦銀行為落實普惠金融，消滅金融教育上的不平等，特別為視障兒童及青年設計金融培力教材及課程，獲金管會遴選為「2023年金融教育優良案例」，今（11）日頒獎典禮中金管會主委黃天牧親自授獎，表彰北富銀在金融平權及金融教育推動上的傑出貢獻。

「我們聽到很多視障朋友感慨，如果可以早點知道這些金融知識，或許人生就能少走許多彎路。」北富銀執行副總吳薏菱表示，金融知識對個人及家庭的財務管理至關重要，擁有正確的金錢和理財觀，不僅可提高識別與防範金融風險的能力，更有助於縮短貧富差距。但北富銀在進行身心障礙者服務調查時，卻意外發現台灣相當缺乏視障兒童的金融培力教材及課程，間接限制了許多視障朋友對金融服務的使用能力，影響其金融權益。

為了彌補視障金融教育資源落差，北富銀自2022年啟動「視障兒童暨青年金融培力」專案，攜手台北啟明學校及多家具代表性的視障權益團體，從視障兒童的需求出發，全新設計專屬金融培力教材，從紙幣的觸摸辨識、常見金融工具的介紹，到詐騙案件型態介紹及處理等，為視障兒童打下金融基礎。同時，教材呈現型態上更特別考慮不同視覺障礙需求，製作點字、報讀及圖文等多種版本，以滿足全盲者、低視能或視覺功能缺損者的知識接收需求，並舉辦多場實體課程，為台北啟明學校約100位視障兒童及青年完成金融培訓，透過為視障族群提供終身學習機會，促進視障朋友的金融教育平等。

除了為視障兒童及青年進行金融培訓，北富銀更積極針對視障者常見的金融服務痛點進行改革優化。以金融卡、信用卡或存摺為例，因為各家銀行材質尺寸十分相似，容易造成視障者識別困難，因此北富銀運用特殊材質及凹凸紋路設計，製作品牌貼紙提供給臨櫃辦理業務的視障朋友，經視障客戶實測，只要將這款貼紙貼在北富銀卡片或存摺上，即可透過觸摸立即識別，大幅降低辨識困難度，提升金融使用體驗。

吳薏菱表示，金融教育只是促進金融平權的其中一片拼圖，必須搭配切合需求的金融友善服務設計，以及金融同業攜手共創無障礙的產業環境，三管齊下才能達到金融友善的目標。

北富銀致力研發創新服務以促進不同族群金融權益，首推手語翻譯服務，即獲多家金融機構響應，讓手語服務成為行業標配；透過視障客戶需求深度訪談，優化線上線下服務流程，用行動落實普惠金融。展望未來，北富銀將秉持「正向力量、成就可能」理念，持續普及金融知識，增進全民金融素養，並持續結合創新思維，開展平權服務，並持續與金融同業分享，讓全民皆能安心享受金融服務的便利，攜手邁向更友善共融的社會。