彰銀攜手優照護 推廣安養信託服務

隨著台灣步入超高齡化及少子化社會，為因應高齡人口的變化帶來之挑戰，彰化銀行（2801）響應信託2.0計畫，積極推動跨產業間異業結盟，與國內第一家居家照護媒合平台優照護共同參與「第四屆台北國際照顧博覽會」，透過整合不同產業的資源，共同推廣安養信託服務。

Cares Expo Taipei 2023 第四屆台北國際照顧博覽會於9月7日至9日在台北世貿展覽一館舉辦，博覽會以「打造照顧產業生態系，共創共生社區照顧圈」為主軸，共分四大子展及六大主題館。

彰銀除共同參與展出外，並由彰銀副總鄧秀娟率領信託規劃團隊 ，於現場舉辦「安養信託讓您FUN心退休」講座，透過與媒體對談之方式，提升現場觀眾對安養信託業務的了解，另為加強現場觀眾互動、傾聽民眾心聲，彰銀於展覽攤位提供一對一信託諮詢服務，並透過互動遊戲及播放信託宣傳影片，逐步提升民眾對安養信託的認同感。

為共同推動安養信託業務，彰銀近期與優照護簽訂合作備忘錄，透過各產業間整合服務，提高信託服務價值，期許以信託業務領域之專業經驗，與跨產業業者服務結合，共同構築信託防護網。

彰銀表示，為配合民眾在生活各種面向需求，積極發展全方位信託業務，除提供多元且客製化的信託契約規劃，協助高齡者及身心障礙者資產管理及確保經濟安全，更透過異業合作，與各產業業者跨業結盟，發揮各自所長，擴展信託服務領域，創造客戶、業者及彰銀共贏局面。