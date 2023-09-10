閒置資金多…超額儲蓄 估連5年逾3兆

行政院主計總處最新預測顯示，二○二四年超額儲蓄率將回升至百分之十四點四六，且超額儲蓄高達三點五五兆，將連續五年逾三兆，顯示閒置資金仍多；對此，財經學者建議政府可將企業資金引導至關注氣候危機、地球暖化、淨零碳排的趨勢議題上，並提供投資抵減，將更具誘因。

主計總處官員表示，這裡的儲蓄包括家庭儲蓄及企業儲蓄，長期而言，家庭儲蓄的變化不大，企業儲蓄卻快速成長，這是由於國內企業趨向於資本密集，資本規模愈來愈大、未分配盈餘愈來愈多所致，而未分配盈餘即為企業儲蓄。

主計總處官員表示，從國民所得統計算式而言，超額儲蓄與貿易順差是一體兩面，順差升高，超額儲蓄也同步升高，從這個角度看，超額儲蓄增加是反映一國出口競爭力提升，不是壞事，也可以正面解讀。

只是，超額儲蓄過多也可能成為閒置資金。外界普遍擔心超額儲蓄可能形成資金氾濫，被拿去炒股、炒房而形成過熱或泡沫風險，官員認為，台灣是個自由經濟市場，只須密切關注資金流向有無負面影響即可。

不過，主計總處官員也不忘向廠商喊話，「投資是必要的」，透過投資可以活用資金，也必須同步創造出口，台灣廠商的生產力好、競爭力佳，若投資和出口之間能夠呼應，ＧＤＰ（國民生產毛額）規模就會持續擴大。

此外，超額儲蓄過多反映順差過高，也會帶來新台幣匯率升值的壓力，對出口業者而言，這就不是好事了。對此，主計總處官員說明，匯率升貶，不是只有這個因素而已，超額儲蓄是個複雜的問題，其背後所連結的總體經濟現象，包括貿易順差、資金流向等等，都必須一一釐清，才能了解超額儲蓄和總體經濟的關聯性。

超額儲蓄升高，既是象徵出口競爭力提升，也反映閒置資金過多；中華經濟研究院副院長王健全表示，政府應該推出投資抵減，加速綠色跟數位轉型，擴大經濟成長的同時，還能帶動產業升級。

清華大學科技管理學院榮譽教授梁國源指出，投資包含政府投資與民間投資，政府可以透過政策引導，或努力提高公共建設執行率，多少有幫助。

至於要如何將民間投資引導出來？梁國源表示，整體大環境還是能否燃起廠商投資意願的真正關鍵因素，但目前不確定因素仍多，各項經濟數據跳動明顯，像是ＰＭＩ（採購經理人指數）上去又下來、ＣＰＩ（消費者物價指數）下去又上來、ＧＤＰ則是下修多次，就連國際預測機構的各項經濟數據，除了美國、日本相對較好一些外，其他國家的數據也都是讓人看得心驚驚。

梁國源指出，目前多數總體經濟數據透露未來的景氣走向並不明確，至於明年的大環境會不會好一點，也只能說「有可能」。