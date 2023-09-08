綠界疑系統有漏洞 17LIVE 提告要求返還千萬元欠款

台灣第三方金流平台綠界（6763）收款因系統出現異常，直播平台17LIVE指出，已經多月均出現短收差異，累計金額逾上千萬元，今（8）日到台北地方法院正式提起訴訟。

17LIVE指出，綠界迄今仍未提出解決方式並撥付帳款，為保障公司權益，已正式率先要求綠界科技履行合約並返還逾千萬元欠款。

不管是駭客入侵還是系統瑕疵，也希望透過此訴訟，再次提出綠界系統安全與管理能力不足等質疑，提醒與綠界科技合作之商家/個人用戶，應勇於捍衛自身權利，勿讓大型企業逕行壟斷市場，建立有利於自己的遊戲規則。

17LIVE也呼籲，主管機關強化金融市場交易資訊安全，建立起民眾放心、安全穩定的系統平台與監察機制。

17LIVE 聲明如下：