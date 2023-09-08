綠界疑系統有漏洞 17LIVE 提告要求返還千萬元欠款
台灣第三方金流平台綠界（6763）收款因系統出現異常，直播平台17LIVE指出，已經多月均出現短收差異，累計金額逾上千萬元，今（8）日到台北地方法院正式提起訴訟。
17LIVE指出，綠界迄今仍未提出解決方式並撥付帳款，為保障公司權益，已正式率先要求綠界科技履行合約並返還逾千萬元欠款。
不管是駭客入侵還是系統瑕疵，也希望透過此訴訟，再次提出綠界系統安全與管理能力不足等質疑，提醒與綠界科技合作之商家/個人用戶，應勇於捍衛自身權利，勿讓大型企業逕行壟斷市場，建立有利於自己的遊戲規則。
17LIVE也呼籲，主管機關強化金融市場交易資訊安全，建立起民眾放心、安全穩定的系統平台與監察機制。
17LIVE 聲明如下：
一、我方從108年起與綠界公司合作迄今，對綠界始終是高度信賴與配合的態度，但依我方17LIVE接收到綠界發送的400多筆「交易成功」訊息，和綠界系統後台「交易失敗」結果，同樣由綠界系統自己後台存檔與產出，給客戶訊息卻是不同，甚至相反的兩種交易結果，綠界解釋系統後台呈現迥然不同的結果，卻說不出原因為何；若非遭駭客入侵竄改，莫非綠界系統已率先業界採用AI技術，能夠獨立思考，主動選擇客戶、選擇特定交易、發出兩份不同訊息；而且綠界科技長達一年對於相關狀況完全不知情，此等公司管理與金融系統控管，顯然有失客戶對綠界系統的信任。
二、綠界科技重訊中將系統問題定義為「程式邏輯瑕疵」的系統Bug，此與我方多次會議時說法不同，倘若真為程序邏輯瑕疵，怎會鎖定單一客戶、特定月份交易？是否因涉及「重大資安事件」並避免其他客戶對帳，而罔顧國內金融資訊安全與客戶權益，刻意掩蓋事實。
三、不論是遭駭還是系統Bug，請問作為一國內最大第三方支付公司，若綠界科技系統無法提供客戶100%正確資訊，並依據商業合約履行付款義務，請問綠界科技專業能力和管理能力、信譽何在？
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言