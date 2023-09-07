國泰金控連續11年蟬聯「天下永續公民獎」永續榜

國泰金控（2882）落實永續金融「說到做到」，實際作為與行動獲大獎肯定。「2023天下永續公民獎」於今（7）日揭曉，國泰金控榮獲「2023天下永續公民獎」大型企業組第三名，充分發揮金融影響力且具先行者地位，於永續四大構面「公司治理」、「企業承諾」、「社會參與」和「環境永續」表現傑出，自台灣永續一百強企業中脫穎而出，連續11年蟬聯榜上永續資優生。

國泰金控總經理李長庚表示，國泰金控過往在環境保護、節能減碳、綠能轉型投入非常多，國泰是經營61年的公司，我們最怕組織老化、思想固化，因此花很多資源投入在人才培力，因為沒有人才，永續是免談，除了使整體戰力提升、既有人才能力提升，也要與相對應的策略夥伴合作，透過承保學生團體保險、推動學童圓夢計畫及女力等各方面活動培育永續人才。面對永續，我們期待台灣各個角落都能有優秀人才，投入協助偏鄉青年或新住民第二代，幫助他們得到適當教育資源，提升能力進而融入社會，台灣才能永續發展。

國泰金控淨零轉型成績斐然，以三大策略驅動永續金融實績；首先，密切關注投融資企業的氣候轉型路徑與發展，以碳排基礎與影響力基礎設定投融資組合的減碳路徑，降低資產的氣候風險。其次，全方位支持發展潔淨能源及氣候解方，旗下子公司國泰世華銀行深度連結企業低碳轉型項目，長期推廣綠色金融，提供綠色授信、綠色存款、永續連結貸款(SLL)，打造永續供應鏈，亦承諾2050年金融資產淨零排放，控管授信資產碳排放數據，近一年SBT授信資產之碳排放量減少近8.6萬噸排放，約同220座大安森林公園的年吸碳量。

國泰人壽同時為全台最大商辦房東推「綠房東」租賃，降低企業採購綠電門檻，賦能企業租客低碳轉型的動力。第三，積極議合協力共好，發揮金融機構投資人影響力，深度一對一議合氣候行動100(Climate Action 100+)名單中三家產業領袖，皆獲承諾2050年淨零碳排或碳中和，其年總碳排約當台灣一年20%碳排量。