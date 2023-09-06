快訊

剛為郭台銘站台…「討打姐」呂美玲傳加入民眾黨 競選背心曝光

4年婚姻掰了！好萊塢「最閃夫妻檔」宣布離婚 共發聲明證實

高虹安搭「百萬保時捷」跑行程 文化局長即將去職爆：她早在4月就搭了

債券評價轉正 台企銀明年可望加發股利

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
台企銀法說會上報佳音，債券評價損失七月已轉正。本報資料照片
台企銀法說會上報佳音，債券評價損失七月已轉正。本報資料照片

臺灣企銀今日由台企銀副總陳紹晃舉行第二季法說會，在法說會上台企銀「雙喜臨門」報佳音，除了SWAP收益較去年同期大增近400%的驚人數字，對明年的股利發放也釋出好消息，台企銀的債券投資評價減損在7月已由負轉正，將作為可分配盈餘可在未來年度發放。

截至2023年第二季淨收益達159.01億元，創下歷年同期新高，合併稅後淨利達62.02億元，較去年同期成長49.05%，尤其上半年金融商品淨收益及兌換損益37.54億元，較去年同期成長397.88%，成為上半年獲利大舉成長的主力動能。

台企銀今年上半年的大陸曝險若和去年同期相較，可說「對半砍」；陳紹晃也對大陸曝險指出，台企銀截至今年6月底對大陸地區法定暴險金額為112.93億元，占上年度決算後淨值的10.93%，較去年同期暴險金額減少115.18億元，考量大陸地區經濟發展具高度不確定性，有關大陸地區分行經營策略仍維持審慎保守的發展方式。

而對於先前的債券投資評價減損，陳紹晃表示，隨著升息步入尾聲、資本市場逐漸回穩、截至今年7月底，FVOCI評價的金融資產損益已轉虧為盈，其他權益已回升轉正，回升部分可望迴轉為可分配盈餘於未來年度發放。

在海外業務方面，陳紹晃也說明，考量2023年景氣受通膨、美國升息及地緣政治等因素影響，經濟成長存在高度不確定性，將持續重視授信品質，降低存款資金成本，以強化獲利能力。

台企銀說明，有鑒於利率維持高檔、台美利差仍大，受惠於換匯收益持續挹注，帶動上半年金融商品淨收益及兌換損益37.54億元，較去年同期成長397.88%；資產品質方面，今年上半年考量資本適足率對放款量能的影響，該行以挹注盈餘為主，在資產品質可控範圍內加速資本累積，截至今年6月底，各項資本適足比率皆有改善，資本適足率與去年同期及年底相比提升至13.33%、第一類資本比率提升至9.67、普通股權益比率提升至8.28%，且逾期放款比率為0.18%、備抵呆帳覆蓋率為700.86%，兩項比率皆優於去年同期表現。

台企銀 美國升息

延伸閱讀

Fed縮表已達1兆美元 迄今「無痛」 更大考驗在眼前

碧桂園履約 支付美元債利息

若降息美債ETF漲多少能估算得出來？他：「存續時間」能跟聯準會利率扯上關係

陸拆地方債彈 擬撒幣6.6兆元

相關新聞

元富證券採購案違反金控法 金管會開罰200萬元

新光金旗下元富證券辦理2021年度制服採購案，得標廠商為金控法規範的關係人，但未經董事會重度決議，違反金控法，金管會銀行...

債券評價轉正 台企銀明年可望加發股利

臺灣企銀今日由台企銀副總陳紹晃舉行第二季法說會，在法說會上台企銀「雙喜臨門」報佳音，除了SWAP收益較去年同期大增近40...

兆豐銀下半年海外布局著重五國 下半年祭三招鎖住利差

兆豐金控今日由金控總經理蕭玉美主持第二季線上法說會，對於海外布局，蕭玉美指出，包括泰、越、星、美、日等五國，將是海外業務...

地牛頻翻身！全台近580萬住戶沒有地震保險

嘉義縣新港鄉5日下午5時30分發生芮氏規模5.5極淺層地震，深度8.5公里，今（6）日下午高雄又發生芮氏規模4.3地震，...

國泰投信總座張雍川：將設資訊專區 提早揭露平準金配息資訊

對於近來平準金爭議，國泰投信總經理張雍川今日表示，外界對平準金有所誤解，平準金並非進來之後就放著不動的本金，一樣會依照指...

新光金經營權還沒結束？ 吳東進告弟媳彭雪芬

新光金（2888）經營權在今年6月9日股東會後，由改革派代表洪士琪取得勝利，新光金控創辦人吳東進退出一線經營，不過在今年...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦