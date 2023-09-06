債券評價轉正 台企銀明年可望加發股利

臺灣企銀今日由台企銀副總陳紹晃舉行第二季法說會，在法說會上台企銀「雙喜臨門」報佳音，除了SWAP收益較去年同期大增近400%的驚人數字，對明年的股利發放也釋出好消息，台企銀的債券投資評價減損在7月已由負轉正，將作為可分配盈餘可在未來年度發放。

截至2023年第二季淨收益達159.01億元，創下歷年同期新高，合併稅後淨利達62.02億元，較去年同期成長49.05%，尤其上半年金融商品淨收益及兌換損益37.54億元，較去年同期成長397.88%，成為上半年獲利大舉成長的主力動能。

台企銀今年上半年的大陸曝險若和去年同期相較，可說「對半砍」；陳紹晃也對大陸曝險指出，台企銀截至今年6月底對大陸地區法定暴險金額為112.93億元，占上年度決算後淨值的10.93%，較去年同期暴險金額減少115.18億元，考量大陸地區經濟發展具高度不確定性，有關大陸地區分行經營策略仍維持審慎保守的發展方式。

而對於先前的債券投資評價減損，陳紹晃表示，隨著升息步入尾聲、資本市場逐漸回穩、截至今年7月底，FVOCI評價的金融資產損益已轉虧為盈，其他權益已回升轉正，回升部分可望迴轉為可分配盈餘於未來年度發放。

在海外業務方面，陳紹晃也說明，考量2023年景氣受通膨、美國升息及地緣政治等因素影響，經濟成長存在高度不確定性，將持續重視授信品質，降低存款資金成本，以強化獲利能力。

台企銀說明，有鑒於利率維持高檔、台美利差仍大，受惠於換匯收益持續挹注，帶動上半年金融商品淨收益及兌換損益37.54億元，較去年同期成長397.88%；資產品質方面，今年上半年考量資本適足率對放款量能的影響，該行以挹注盈餘為主，在資產品質可控範圍內加速資本累積，截至今年6月底，各項資本適足比率皆有改善，資本適足率與去年同期及年底相比提升至13.33%、第一類資本比率提升至9.67、普通股權益比率提升至8.28%，且逾期放款比率為0.18%、備抵呆帳覆蓋率為700.86%，兩項比率皆優於去年同期表現。