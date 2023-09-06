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國泰投信總座張雍川：將設資訊專區 提早揭露平準金配息資訊

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
國泰投信總經張雍川表示國泰投信將設立平準金資訊專區釋疑。圖/國泰投信提供
國泰投信總經張雍川表示國泰投信將設立平準金資訊專區釋疑。圖/國泰投信提供

對於近來平準金爭議，國泰投信總經理張雍川今日表示，外界對平準金有所誤解，平準金並非進來之後就放著不動的本金，一樣會依照指數的權重投入投資配置，他指出，為了對投資人釋疑，國泰投信已在規劃「秒懂收益平準金專區」，讓投資人對科目更了解。

張雍川認為，收益平準金是非常好，且公正的機制，有了收益平準金，可避免基金規模在短期內大成長時，稀釋了配息率，而維持配息的穩定公平狀況，現在只是需要把使用平準金的相關資訊，揭露得更為透明，公會正和主管機關研擬配套，讓揭露更透明，。

他也直言，近來的爭議，是因為外界誤解收益平準金，進而強調，平準金並非不做投資的本金，只要收到投資人申購款，包括平準金也會一起按指數權重配置出去，所以並非放著不動。

他指出，主管機關依IOSCO的規範來管ETF（指數型股票基金），包括資訊揭露強化、流動性、波動性，都是好事，業界樂觀其成。例如，平準金在資訊揭露上若能更清楚，相信能化解更多誤解，民眾不致收到對帳單之後，才知道配息的組成，這些都可以提升，提前讓投資人知道，例如在公告配息的時候就揭露，以讓投資人評估是否參與這次的除息，來化解對平準金的猜測。

ETF投資人的結構，與台股開戶數年輕化類似，受益人很多是年輕人，這是很好的現象，投資人知道投資理財，要及早趁早比較好，定期定額有強迫儲蓄，且用時間分攤股市及債市的風險，不論配息現金流或長期的資本增長財富累積效果，對這代年輕人都是很好的策略，

張雍川也說明，ETF投資人教育專區和投資人知識專區，將以圖像化的方式解釋，包括平準金的定義、效果以及舉例。

配息 ETF

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