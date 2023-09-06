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中信金總經理陳佳文：旗下台壽資本適足率已位列前段班

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
中信金控今天召開股東臨時會。 記者朱漢崙/攝影
中信金控今天召開股東臨時會。 記者朱漢崙/攝影

中信金今日召開股東臨時會，討論去年度特別股盈餘分派調整案，現場有小股東關心子公司台灣人壽的資本適足率，中信金總經理陳佳文信心喊話，在發行130億元次順位債券後，台壽RBC（資本適足率）已經超過300％，來到314%，位列壽險業前段班。

中信金今天股臨會也通過去年度特別股盈餘分派調整案，乙種特別股將發放現金股息7億4,999萬2,500元（約3.3億股，按發行價格60元，股息年率3.75％計算）、丙種特別股現金股息3億1,998萬7,200元，按發行價格60元，股息年率3.2％計算。

中信金代理董事長許舒博赴海外出差，因此改由中信金獨董楊聲勇代理主持股東會。針對小股東提問新契約市占率下滑，陳佳文指出，這是「策略性選擇」的結果。去年台壽發行很多的投資型保單，但今年市況有變，而且投資型保單就是客戶的資金進來，透過保險公司委外操作，但對壽險公司資金留存幫助不大，所以相對有些公司資本適足率有問題就會往投資型保單發展，將數字衝高。台壽今年在策略上相對較著重一般保障型保單、雖然新契約市占降低，但這是比較穩健的發展。

中信金 股東臨時會 保單

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