中信金總經理陳佳文：旗下台壽資本適足率已位列前段班

國泰世華銀行與COSTCO聯名卡今年8月結束合作，想要在賣場刷卡需改用富邦聯名卡。而國泰世華仍陸續寄送「CUBE卡」給會員們，有網友熱心提醒，因為該卡有收年費1,800元，不想使用的話要記得剪卡，若已開卡，則可以使用兩方法免繳。

2023-09-06 12:09