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保險業助攻！金融三業前七月賺逾5100億元 年增黑翻紅

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
據金管會統計，今年前七月金融三業（銀行、證券期貨投信和保險業）稅前盈餘5,144.8億元，較去年同期變動率正式「黑翻紅」、年增5%，因保險業獲利成長動能擴大所致。 金融業示意圖。圖／聯合報系資料照片
據金管會統計，今年前七月金融三業（銀行、證券期貨投信和保險業）稅前盈餘5,144.8億元，較去年同期變動率正式「黑翻紅」、年增5%，因保險業獲利成長動能擴大所致。 金融業示意圖。圖／聯合報系資料照片

受惠7月股市多頭、股息入帳豐碩及台幣走貶等三大利多，金融業獲利入佳境。據金管會統計，今年前七月金融三業（銀行、證券期貨投信和保險業）稅前盈餘5,144.8億元，較去年同期變動率正式「黑翻紅」、年增5%，因保險業獲利成長動能擴大所致。

法人指出，8月股市漲多回檔、也沒了股息，僅剩台幣走貶，三大利多少了兩個，獲利增幅可能會減緩，下半年獲利前景仍以保險業最為動見觀瞻，在匯市順風後，長線來看，高避險成本對壽險業仍頗具挑戰。

金管會公布金融業2023年前七月獲利，三大金融業中，銀行業獲利3,218.3億元、年增22%，證券期貨投信業賺631.5億元、年增55.5%，保險業賺1295億元、年衰退縮降到30.5%，獲利動能明顯擴大。

銀行局副局長林志吉說，銀行業前七月獲利持續改寫歷年同期最佳紀錄，更已達去年全年獲利的74.5%，主因是股匯債市順風、帶動國銀投資收益增加，升息效應、及財管、刷卡回穩也讓銀行利息淨收益和手續費收入都增加。

據統計，本國銀行、外銀、在台陸銀、信合社、票券、郵儲等六大銀行業別中，以本國銀行、信合社前七月獲利各年增29.5%、及22%最高，主因是投資收益增加所致。

據數據顯示，本國銀行今年前七月投資和其他淨收益達1,557.9億元、年增1.5倍，利息淨收益3,495.7億元、年增2.7%、手續費收益1,213.7億元、年增近8%，呈現手續費持續增加，但利息淨收益、投資收益年增則趨緩。

法人指出，升息屆頂、Swap（換匯）需求下降，投資收益增幅將逐月減緩，其次，放款需求下降、資金成本走揚均造成下半年淨利差逐季下降，都會影響國銀獲利動能。

年減幅較大的是郵儲和在台陸銀，獲利各年減48%及30%，前者是因匯率波動導致國外投資未實現損失增加，後者則是因兌換利益減少所致。

券商期貨投信業也受惠台股漲、股息入帳，稅前盈餘631.5億元，年增56%。其中券商賺492.86億元，投信業賺95.7億元，期貨業賺42.9億元，又以券商年增67.6%最佳。

證期局主秘尚光琪說，台股價揚，券商自營、承銷收益年增146.7億元，股息和轉投資利益也各年增104及32.6億元，均挹注券商獲利；期貨商獲利擴大是因升息，自有資金和保證金的利息收入增加，投信業則是因資產管理規模擴增，推升基金管理費收入。

保險業前七月賺1295億元、年縮減到30.5%，其中壽險業賺1231億元，主因是有股息入帳、及台幣貶值讓投資收益大增，脫離防疫險之亂的產險業，上半年獲利64億元，主因是承保利益增加。

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