海葵颱風來襲 富邦人壽啟動緊急應變方案

海葵颱風來勢洶洶，氣象局已發布陸上颱風警報，北部、東北部應嚴防強陣風、豪雨、溪水暴漲及大浪來襲，低窪地區請慎防淹水，山區請注意坍方及落石。富邦人壽於第一時間啟動緊急應變方案，保戶如果因颱風災害成為受災戶，將提供免費保單補發、續期保費緩繳、保單借款利息緩繳、快速理賠服務、緊急醫療代付服務、受災戶房屋貸款優惠還款計畫諮商等六大緊急應變方案與關懷措施（申請期間：即日起至民國112年11月30日止），並加強各地通報機制，主動查詢受災保戶比對及關懷聯繫，協助保戶安度颱風侵襲。

富邦人壽指出，針對應繳月為112年8月～112年12月之續期保費，給予受災保戶延繳6個月之方案，保單借款利息亦得寬延3個月繳息；另若不幸受傷之保戶需辦理醫療險理賠，富邦人壽均以方便保戶為原則，務求以最快的速度對受災保戶做好各項立即的服務，受災保戶可透過業務同仁以傳真或EASY PAY線上申請理賠，其他應備文件等資料可後續另行補齊；倘若保戶因事故於七大合作院所住院，富邦人壽亦能代為以理賠金結算醫療費用。