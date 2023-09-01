合庫人壽創新CSR 為生活加點甜 攜手家總11年推出「永保平安司康」

合庫人壽不斷提供照顧家庭的創新服務打造服務生態圈，為照顧者的生活加點甜，特別推出系列烘焙活動，今（1）日於台中邀請家庭照顧者手作「永保平安司康」，走出照顧壓力、喘息一下，台中市副市長王育敏也特別到場為大家的生活加一點甜。

現場許多照顧者帶著家人一起手作司康，其中同時也是合庫人壽保戶的何奶奶(84歲)與照顧專員也做得很開心，何奶奶表示，日前因為跌倒行動不便，但因為申請合庫人壽提供的『彈性喘息』服務，讓照顧專員帶她來參加活動，體驗從來沒有做過的甜點，同時也可以讓家人暫時喘口氣。

現場許多人分享照顧經驗，其中不乏照顧因為跌倒而失能的家人，合庫人壽總經理藍年紳表示，跌倒對中老年人來說造成的影響不容小覷，所以每個人都要維護好健康行動力，更要及早規劃保障型保險，才能從容面對突如其來的意外事件。

台中市副市長王育敏、合庫人壽總經理藍年紳及家總祕書長陳景寧與照顧者們一同手作司康，現場充滿歡樂溫馨及烘烤司康的各種香甜氣味，這次活動精心設計各種口味都有不同意涵，原味司康強調讓照顧者回歸愛自己、抹茶司康代表去苦回甘、草莓司康讓人咬一口甜在心，巧克力司康帶來好心情。一個下午輕鬆的烘焙過程，讓每個人都沉浸在『永保平安司康』溫暖香甜的幸福感中。

王育敏同時也鼓勵透過『永保平安司康』三步驟：攪拌、搓揉、塑型，來喻意要打破負面思考、釋放壓力、想像未來，並思考面對照顧壓力以及改變的可能性。王育敏也強調，台中市65歲以上人口已達43萬人，佔總人口15.23%，所以台中市政府積極打造『富市台中、新好長照』，讓市民可以安心的『在地老化』，一同實踐『幸福長照in台中』。

藍年紳指出，國人平均餘命81歲，但平均臥床時間長達8年，如果65歲退休，到73歲是健康生活，73歲到81歲長達8年需要照顧，而照顧家人最主要的問題就是『人力』、『能力』、『財力』，所以合庫人壽特別推出『彈性喘息服務』，提供照顧替手，幫助保戶解決臨時需要人力的問題；以及『實務指導員』協助家人或移工了解如何正確的照顧。

連續13年獲得金管會肯定為提高國人保險保障的合庫人壽，除了守護家庭照顧者外，今年也透過支持在地小農打造照顧生態圈，與嘉義咖啡小農合作，推廣喘息咖啡，採購鳳梨、釋迦、芒果等與家庭照顧者分享，在支持地方農業同時也為照顧者生活加點甜。藍年紳表示，未來，也將持續打造溫暖多元的服務生態圈，成為最溫暖的保險夥伴。