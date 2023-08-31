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關注三明治族！「保誠MeWe幸福智造所」登場

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
保誠人壽今(31)日舉行旗艦品牌活動「保誠MeWe幸福智造所」開展記者會，廣邀三明治族周末一起同樂。保誠人壽策略長林建良(左起)、壽險公會理事長陳慧遊、保誠人壽總經理王慰慈、行銷暨數據長趙汝俊。保誠人壽／提供
保誠人壽今(31)日舉行旗艦品牌活動「保誠MeWe幸福智造所」開展記者會，廣邀三明治族周末一起同樂。保誠人壽策略長林建良(左起)、壽險公會理事長陳慧遊、保誠人壽總經理王慰慈、行銷暨數據長趙汝俊。保誠人壽／提供

保誠人壽長期關注三明治族的需求，今年推出全新品牌活動「保誠MeWe 一起好幸福」，提倡三明治族「先照顧好自己(Me) 才能照顧好家人(We)」，同時特別在9月1日至4日期間連續4天，於華山1914文化產業園區西一館舉行旗艦品牌活動「保誠MeWe 幸福智造所」，邀請三明治族透過沉浸式體驗、主題工作坊及一系列互動闖關活動，和家人一起歡度幸福時光。

作為三明治族首選的保險公司，保誠人壽從首度進行的「保誠人壽三明治族大調查」中，發現超過四成三明治族自覺壓力超標，同時認為壓力影響身體健康。為了讓三明治族在忙碌生活中可以好好放鬆，特別安排在台北巿熱門的親子景點華山1914文化產業園區西一館舉辦旗艦品牌活動「保誠MeWe 幸福智造所」，打造放鬆身心的沉浸式體驗。讓三明治族卸下日常生活重擔，與家人一起創造幸福時光，以行動實現「先照顧好自己(Me) 才能照顧好家人(We)」的品牌主張。

壽險公會理事長陳慧遊表示，「保險是一個關於人的行業，這次保誠人壽由人出發，特別舉行『保誠MeWe 幸福智造所』，讓廣大民眾可以一起參與；尤其是經過疫情後，透過這一次面對面的溝通，把大家聚集在一起，讓民眾在放鬆充電之餘，也可體認到保險的價值。壽險公會一直在宣導保險保障的本質，很高興保誠人壽和我們一起攜手，以創新的活動推廣保險保障的精神。」

保誠人壽總經理王慰慈表示，「近年很多民眾追求『Me Time』，讓自己可以在日常生活中放鬆充電，與我們提倡三明治族也要照顧好自己的品牌主張不謀而合。除了透過在忠孝東路及基隆路交界口的大型廣告牌、以及年度品牌廣告與民眾接觸，我們今年特別舉辦實體活動，邀請民眾拋開日常生活的煩惱及壓力，享受自己的『Me Time』，也可以和家人一起創造快樂的『We Time』。」

「保誠MeWe 幸福智造所」以「遊樂園」為主軸，透過沉浸式體驗、主題工作坊及互動闖關等一系列活動，打造讓三明治族可以一家同樂的放鬆場所。同時以趣味的方式，讓三明治族了解如何為自己在健康與保障、子女教育、資產規劃傳承及樂活退休，亦即「H.E.A.R.」四大面向的需求，輕鬆打造每個三明治族與家人專屬的幸福方程式。

作為家扶基金會長期合作夥伴，保誠人壽特別於華山園區忠孝東路出入口旁舉辦「幸福里程公益挑戰」，邀請民眾參與騎乘腳踏車累積里程，保誠人壽會將活動期間累積的里程數轉換為公益經費，挹注保誠人壽與家扶基金會長期合作的「星願娃計畫」，提供需要的兒童與家庭更好的協助，持續推動兒童保護。

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