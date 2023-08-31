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癌友商保理賠引討論 壽險公會成立「專案小組」

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
壽險公會理事長陳慧遊。記者戴玉翔／攝影
壽險公會理事長陳慧遊。記者戴玉翔／攝影

日前健保署一度稽查非必要住院，引起部分癌友反映影響商業保險理賠，對此，壽險公會理事長陳慧遊今（31）日表示，公會將成立專案小組因應，小組成員包括商品精算、核保理賠專門人員，並要求前六大壽險公司加入討論，未來可作為業者和政府參考研議的基礎。

現代醫療與時俱進，但商業醫療險保單設計未必能跟上醫療科技、治療方法及新藥進步，近日有癌友指出，因商保理賠藥費條件申請短期住院，卻遭健保清查，引起部分癌友不安。

對此，陳慧遊表示，由於新光和國泰兩業者在集團內有壽險和醫院，已請兩家先做協調，討論有無更好的做法，政府應該很快就會召開專案會議，在此之前，壽險公會率先成立專案小組因應。該小組成員包括商品精算、核保理賠專門人員，且要求前六大壽險公司一定要參加討論，其他有興趣的同業也歡迎參加，雖然還沒運作，但很希望癌友得到適當照顧之餘，保單設計也要合理，不要因為副本理賠太多，成為理財工具。

陳慧遊提到，現在還沒有大致方向，具體時程尚未出爐，「但因為這個決定影響不是一時，而是很長遠」，所以要由精算、核保理賠專長的同仁研議比較好。現在各方講的都有道理，問題在於過去醫療險的保單設計，並不足以應付現在癌症患者不需住院即可接受治療的情況，站在保險業的立場還需要聽醫生的說法，以及健保署的意見，也許之後可以集結三方開一個論壇公開討論，找出共贏的做法。

壽險公司 理賠 健保

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