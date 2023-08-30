全球人壽獲保險卓越獎公益關懷、人才培訓專案雙料肯定

全球人壽秉持「因為愛 責任在」品牌理念，榮獲保險業界國家級獎項「2023年第十屆臺灣保險卓越獎」雙料獎項肯定。憑藉《全球人壽守護大地，攜手忠義專案》榮獲「公益關懷專案企畫卓越獎-壽險組-銀質獎」殊榮，以共同參與方式創建ESG公益生態圈，落實對台灣環境永續與公益團體的愛與責任。亦憑藉《卓越人才發展計畫》榮獲「人才培育專案企畫卓越獎-壽險組-金質獎」肯定，以宏觀格局與創新思維培育人才，引領直營通路大步轉型。全球人壽一舉榮獲雙料大獎，顯示永續企業卓越經營的成果。

全球人壽憑藉《全球人壽守護大地，攜手忠義專案》榮獲「公益關懷專案企畫卓越獎-壽險組-銀質獎」殊榮。全球人壽持續關注氣候變遷及生態保育，「認養」環境友善茶、米，號召志工陪伴忠義基金會孩童「體驗」農學教育，並協助忠義基金會「義賣」全球人壽認養的茶米。透過「認養」、「體驗」、「義賣」三步驟，創新「二次公益」，落實對台灣環境永續與公益團體的愛與責任，成為忠義基金會失依兒少的後盾，以「共同參與」公益活動方式，啟動ESG善循環。

《全球人壽守護大地，攜手忠義專案》致力支持流域收復計劃，導入LBG評估工具，減碳效益提升ESG企業價值，以保證收購方式認養環境友善茶米，支持台灣無毒農業及生態保育，幫助坪林及苗栗流域收復，累計減少2948.1kg碳排放量，為保育台灣石虎及藍鵲生態圈盡一份心力，並創新運用數位化義賣及Podcast宣傳，多方傳遞環境永續理念，以「一份公益，多方得利」精神，擴大社會影響力，成為失依兒少的後盾。此外，並舉辦「ZUMBA公益活動」，捐贈部分報名費予忠義基金會，並持續發起「公益加一加活動」，邀請保戶子女獎學金得主捐出10%金額，全球人壽再捐出同等金額。2022年總計贊助忠義基金會失依兒少155萬元，累計參與忠義基金會志工時數達3,833小時，照顧644人次弱勢孩童，擴散公益影響力幫助孩童健康長大。

今年全球人壽亦憑藉《卓越人才發展計畫》榮獲「人才培育專案企畫卓越獎-壽險組-金質獎」肯定。《卓越人才發展計畫》實踐「服務接班人計畫」理念，推動「海豹部隊」及「通訊處變革轉型」兩大核心專案，「海豹部隊」成功培育高產能業務同仁，「通訊處變革轉型」則有效建立高效能業務單位，引領直營通路大步邁向轉型，持續導入宏觀格局與創新思維，以人才培育與發展為首，奠定企業長久穩固的根基。

「海豹部隊」導入前線專業師資，並整合公司後勤單位的支援維運，促進客戶經營專業化，更匯集學員在市場實務銷售經驗，完成「高資產客戶經營發展藍圖」報告書，學員對專案培訓的整體滿意度高達98.7%。2022年導入標準化機制後，海豹部隊成果表現出色，在疫情大環境衝擊下，2022年人均FYC逆勢成長5.0%，產能倍數亦上升至3.4倍。「通訊處變革轉型」則透過通訊處「培訓系統化」及「增員流程標準化」，建立「六大標準化機制」之關鍵流程，啟動通訊處轉型。2022年全球人壽累計專職報聘率，較前一年大幅成長49.7%，新人一年定著率相較轉型前提升23%，無論是團隊增員文化建立或是組織年輕化，皆獲得實質成效。

全球人壽深耕台灣即將屆滿30周年，多年來各方面表現優異，深受各界的肯定，歷年榮獲各類專業優良獎項。2023年已榮獲「2023保險信望愛獎」之最佳整合傳播獎優選、最佳商品創意獎-壽險組優選、最佳社會貢獻獎-個人類及最佳通訊處獎-壽險組等4大獎項，以及德國iF設計獎「用戶體驗(UX)-傳達設計獎」、「TSAA台灣永續行動獎」2大獎項等榮耀肯定，且獲得「ISO 22301:2019 營運持續管理系統」驗證；更於2022年在「公司經營」、「數位創新」、「企業社會責任」及「保險商品」四大面向榮獲26項獎項肯定，顯現全球人壽致力於永續經營的努力與成果。