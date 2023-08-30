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保險卓越獎揭曉！新安東京海上產險榮獲五項大獎肯定

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
新安東京海上產險於「第十屆臺灣保險卓越獎」總計奪得二金三銀共五項大獎。圖右為新安東京海上產險總經理賴麗敏。新安東京海上產險／提供
新安東京海上產險於「第十屆臺灣保險卓越獎」總計奪得二金三銀共五項大獎。圖右為新安東京海上產險總經理賴麗敏。新安東京海上產險／提供

由金融監督管理委員會指導、財團法人保險事業發展中心主辦，兩年一度保險業最高榮譽「第十屆臺灣保險卓越獎」今(30)日公布得獎名單。新安東京海上產險總計奪得二金三銀共五項大獎。

新安東京海上產險追求企業永續經營，共創股東與客戶各利害關係人最大利益，深獲各界肯定，今年在第十屆台灣保險卓越獎中表現亮眼，搶占產險業前茅，一共入圍五項大獎，並勇奪二項金質獎及三項銀質獎，分別為「保戶服務專案企畫獎」銀質獎、「公益關懷專案企畫獎」銀質獎、「住宅地震保險推展獎」金質獎、「強制汽車責任保險推展獎」銀質獎及「資訊安全推展卓越獎」金質獎，顯示新安東京海上產險不僅在客戶服務、公益關懷、資訊安全為業界標竿，同時積極推展強制險及住宅地震保險，強化國人生命及財產安全保障。

新安東京海上產險善盡社會責任，積極發展住宅地震保險及強制汽車責任保險，為國人生命及財產提供保障，深獲外界肯定，本次榮獲「住宅地震保險推展獎」金質獎及「強制汽車責任保險推展獎」銀質獎；尤其，在數位金融時代，不僅導入發展數位應用，更重視資訊安全，實現全方位的資安軟硬體整合，提供保戶最完整的資安防護，被授予「資訊安全推展卓越獎」金質獎的肯定。

本屆蟬聯「保戶服務專案企畫獎」銀質獎，則是各界對新安東京海上提供保戶貼心且創新數位服務的肯定。新安東京海上秉持服務隨時在的服務精神，主動覺察保戶所需的即時資訊、結合數位創新技術，推出「心安數位客服」，讓保戶掃描QR Code後即可進入網頁直覺操作，無須下載APP，不限時間、場域，隨時找得到客服人員協助，並提供線上即時通文字服務，滿足聽語障族群或不便通話的保戶需求，透過綠色服務減少紙張的使用，兼顧友善服務宗旨，為環境永續盡一份心力。

在邁向「To Be a Good Company」的路上，賡續對社會的永續關懷行動，尤其過去兩年在疫情衝擊下，鑑別「弱勢困化、偏鄉弱化、高齡升化、數位E化」樣貌，將「身心障礙者、偏鄉學童及高齡者」列為三大關懷對象，依託「傳愛弱勢 守護長者」專案主題，開展「意外更減少、服務更親近及培育更即時」行動面向，不僅落實保險跨群知識平權、主動創新啟航風險教育，並持續傳愛偏鄉學童，陪伴在地催生地方永續願景，獲得評審團高度青睞，榮獲「公益關懷專案企畫獎」銀質獎的肯定。未來新安東京海上也將持續發揮「深耕社區 關懷社會」的公益理念，用愛與關懷與外界攜手邁向美好未來。

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