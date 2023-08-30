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聯準會明年可能降息 彰銀：將祭兩招護利

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
明年聯準會可能降息，彰銀已提前採取二招因應策略。本報資料照片
明年聯準會可能降息，彰銀已提前採取二招因應策略。本報資料照片

面對明年聯準會可能降息彰銀在今日法說會上指出，將祭兩招「護利」來降低明年降息對收益的影響，一是擴大SWAP的承作天期，另一則是開始加碼中長天期的美國債券，對此彰銀也指出，隨著美債短天期債陸續到期，有更寬的投資空間，也會適度加碼，會拉長存續期間。

今年彰銀獲利大豐收，SWAP同樣功不可沒，據彰銀法說會揭露，受惠台美利差，FX SWAP收益比去年同期大增2.24倍。另外，財富管理成長24.20%，與FX SWAP都是彰銀手續費的兩大主力；彰銀也表示，外幣存款成長遠高於放款成長，所以整體外幣利差下滑，規模提升的助益則都反應在FX SWAP收益。

彰銀也在法說會上分析，雖然台美利差不再擴大，但美國今年不會降息，所以，SWAP收益不會減少，將一直延續到降息。其中彰銀在法說會上明確表示對利率觀察重點，已不在於聯準會是否持續升息：「而是會看利率停在高原期多久？」並認為，下半年台美利差不會再放大，而是小幅收窄。

彰銀也表示，漲多的台股將逢高調節。對於台股後市展望，彰銀今日在法說會上指出，由於下半年股市波動加大，台股會有高檔區間盤整現象，因此，彰銀也會操作換股，漲多持股逢高調節。

至於美債投資，彰銀也表示美國國債流動性最好，因此雖然信評降評，但目前觀察對流動性沒有影響，所以不會影響彰銀對美國國債操作。

彰銀 法說會 降息

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