快訊

直播／蘇拉颱風陸警發布！台東恆春半島首當其衝 氣象局最新說明

鴻海爆量下跌該賣還是勇敢進場？法人曝「這價位」往下買

蔡總統出訪非洲史瓦帝尼 隨行4立委名單出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

永豐銀行打造綠電大樓 與泓德能源子公司星星電力簽約購入綠電

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
泓德能源漁電共生案場。圖／泓德能源提供
泓德能源漁電共生案場。圖／泓德能源提供

泓德能源（6873）旗下子公司星星電力與永豐銀行簽署購售電合約（CPPA），2023年簽約量為1,430萬度綠電，未來也將持續擴增綠電需求。永豐銀行自2022年起採購綠電，每年以260萬度綠電導入自有辦公大樓，約全台永豐銀行10%用電量，等同每年減碳可達1,323公噸，約3.4座大安森林公園1年的碳吸附量。

泓德能源表示，星星電力的綠電交易平台目前擁有全台最多光電案場，同時也是可銷售綠電最多的再生能源售電業者，可提供企業綠電供應的穩定來源。其提供企業完整綠電採購服務，包含：用電諮詢服務、電力可視化、儲能系統整合、協助取得綠電與憑證。星星電力在實際了解企業的用電需求後，會透過資料蒐集與專業分析，在創能、節能、儲能方面為用戶提供最佳化綠電方案。售後服務則搭配「智慧綠電系統 TITAN」提供電力可視化服務，協助用戶全天候掌握電力使用狀況，進而做好能源管理，並規劃下階段綠電購買策略。此外，星星電力亦協助綠電用戶取得「電子憑證 T-REC」，證明電力來自於再生能源，滿足用戶與供應鏈之減碳與永續需求。

星星電力從2021年取得售電業執照後，陸續和電信業龍頭台灣大哥大、大型民營銀行玉山銀行、國泰世華、中國信託，以及台北101、知名電池製造大廠台灣湯淺電池等公司簽訂綠電及憑證購售合約，並協助超過50家企業綠電諮詢轉供。2022年綠電轉供數更是翻倍成長，單一年度成功轉供超過800萬度綠電，2023年陸續增加多家大型企業客戶，上半年也已轉供超過千萬度綠電，簽約度數從成立至今截至目前為止已超過6億度綠電。

根據台經院2022年至今的統計結果顯示，星星電力在再生能源售電量與光電售電量排名都在前三名。

綠電 永豐銀行 再生能源

延伸閱讀

【重磅快評】綠能公司設黨部 民進黨搬錢毫不避諱

遭王鴻薇控炒綠電套錢 鄭永金：不予回應

發不自殺聲明 王鴻薇指鄭永金家族炒9綠電公司套錢

影／發表「不自殺」聲明 王鴻薇控綠營綠電9天玄女煉金

相關新聞

員工超時工作到深夜？合併花旗引爭議 星展銀解釋3原因

星展併購花旗銀在台消金業務，引發星展銀行工會出面指稱，員工為了兩家銀行合併而超時工作到深夜。星展銀今（29）日指出，合併...

針對合併花旗銀後整合亂象 星展銀行：都是零星個案

針對星展銀行內部員工所指出的亂象，星展銀行回應，花旗銀行併入星展之後，有270萬卡戶、50多萬名銀行客戶，這麼龐大的客戶...

永豐銀行打造綠電大樓 與泓德能源子公司星星電力簽約購入綠電

泓德能源（6873）旗下子公司星星電力與永豐銀行簽署購售電合約（CPPA），2023年簽約量為1,430萬度綠電，未來也...

金管會宣布：元大銀成為第10家取得高資產理財執照銀行

金管會今日宣布，核准元大銀行成為第10家開辦高資產理財業務的銀行。

國泰全國兒童繪畫比賽、新世紀潛力畫展 即日起開跑

國內規模最大、歷史最悠久的繪畫賽事「國泰全國兒童繪畫比賽 」即將開跑，今年活動已邁入第48屆，也是陪伴台灣民眾一起長大的...

新台幣午盤持平 暫收31.874元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收31.874元，持平，成交金額4.76億美元

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦