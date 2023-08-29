員工超時工作到深夜？合併花旗引爭議 星展銀解釋3原因

星展併購花旗銀在台消金業務，引發星展銀行工會出面指稱，員工為了兩家銀行合併而超時工作到深夜。星展銀今（29）日指出，合併前增聘逾200多名員工，正式合併約85％花旗員工加入，出現的人力缺口已經加速人力招募，對於該給的加班費、補休都會提供，伴隨併購時程走下去，相信會逐步改善。

此外，對於市場指稱星產與花旗銀系統介接問題疑慮，據了解，多為個案，星展都在積極處理中，並非整體系統錯接問題。

由於星展與花旗銀合併案是相當大的併購案，合併完成後，因為星展吃下花旗銀在台消金業務，並且已經獲准換發銀行營業執照，正式新增45家分行以及資本總額變更為900億元。星展已經辦理私募發行普通股52億股，每股面額10元，現金增資共計520億元。

據了解，此次引發爭議原因，是正式合併當日約有85％花旗員工到職，出現了人力缺口，在合併前已經多徵聘200多名員工，針對人力缺口已經加速人力招募。

金管會表示，由於合併第一天客戶不熟悉星展數位系統，至電客服，第一天湧入9萬通電話，導致客服塞車。又因為客服塞車，民眾決定直接前往實體分行取得服務，導致分行加班，但星展對此強調，該給的加班費、補休都會提供。

對於市場質疑，系統介接最大問題是DR1、2、3、4 倒客戶資料的過程。據了解，所謂DR在星展內部為併購花旗銀在台消金業務之前的演練與模擬過程，的確在併購之前有作演練，此外，有一些卡友登記電話但沒有加入國碼，或是電腦沒有成功辨識卡友的名字中特殊字體等個案，星展都已經積極處理中。

最後，對於很多客戶無法購買原本風險屬性的理財商品，據了解，原因出在星展與花旗兩家銀行，對於客戶投資理財商品的風險屬性適合度分析並不同，基於投資風險控管，轉換成星展銀的花旗銀舊客戶，基本上可以透過星展網銀APP或是分行，重新測驗投資風險屬性，並非所謂「風險評級因為系統介皆發生錯誤」的問題。