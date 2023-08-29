期交所開辦店頭集中結算業務 打造前瞻結算服務

為了接軌國際監理趨勢，提升我國金融體系的穩定性及韌性，臺灣期貨交易所已於2022年7月25日開辦店頭集中結算機制，成功推出第一階段結算會員間自營交易的新台幣利率交換契約（Interest Rate Swap, IRS）集中結算服務，並自今（2023）年7月31日接續推動第二階段結算會員客戶集中結算業務及新台幣無本金交割遠期外匯契約（Non-Delivery Forward, NDF）集中結算服務。

期交所推行我國店頭集中結算機制，對我國金融機構、主管機關及期交所，可有效打造三贏局面。

對我國金融機構而言，可釋放原先交易對手的交易額度，提升市場交易效率，依巴塞爾（Basel III）及我國銀行局銀行資本適足性及資本等級管理辦法，提交集中結算後在計算交易對手信用風險時，可適用較低的交易曝險風險權數（2%），減輕資本計提成本。此外，無需再自行建置保證金計算模型，可節省標準原始保證金模型開發與定期校準負擔；另一方面，可簡化原先與不同交易對手間複雜之結算作業，有效降低作業成本。

對主管機關而言，金融機構參與集中結算，當金融市場發生信用違約事件時，可藉由集中結算機構（CCP）風險控管及財務安全機制，即時穩定市場、阻隔骨牌反應擴散；隨著期交所今年推行結算會員客戶集中結算，除了金融機構可自行選擇以結算會員或客戶身分參與外，一般企業亦可以客戶身分參與，進一步提高市場參與程度，達到提升監理效率，強化我國金融基礎建設與金融健全之目的。

對期交所而言，推動店頭集中結算可提升我國金融市場國際能見度，因店頭衍生性商品交易為高度國際化市場，期交所亦不遺餘力於取得國際主管機關認可，除獲美國商品期貨交易委員會（CFTC）核發交換契約（SWAP）集中結算之監管豁免（No-Action Relief），及歐洲證券及市場管理局（ESMA）認可為歐盟境外第三國集中結算機構（TC-CCP），並持續爭取英國、加拿大及日本等國之合格集中結算機構（QCCP）資格，俾利增加國外金融機構參與度。

結算機制是金融體系的中樞神經系統，只有確保結算順利，才能建立交易信心，讓市場蓬勃發展。期交所建置的店頭集中結算機制，除保障國人交易安全、降低金融業者成本外，更營造有利的交易及避險環境，可望進一步吸引外資進入我國市場，提升國際能見度，打造我國具前瞻性與國際競爭力的資本市場。