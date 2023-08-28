元大行動銀行 App 再升級 攜手全盈+PAY 變身跨行動支付集中站

元大銀行針對電子支付市場的布局模式，以採取與各大支付業者合作，借助資源整合力量加速行動支付應用場景向外拓展，用戶可持行動裝置下載各大電子支付業者App，並以該電子支付連結元大銀行帳戶進行消費、儲值、提領等便利服務。

為提升用戶更便利的跨場景金融應用，元大銀行今正式宣布與電子支付品牌全盈+PAY深度合作，透過其嵌入式支付金融科技 (Payment Inside) 技術，使元大行動銀行App功能再升級。用戶完成全盈+PAY登入、綁定元大銀行帳戶後，即可享有「10萬個通路支付點消費」、「筆筆消費累兌『全家』Fa點」與「交易紀錄查詢」3大功能，透過全盈+PAY嵌入式技術提升用戶於元大行動銀行App開啟率及使用率，並以元大行動銀行App變身跨行動支付集中站為目標，使電子支付體驗再升級。

近年來行動支付使用度持續攀升，根據資策會產業情報研究所(MIC)公布的「2022年行動支付消費者調查」，行動支付成為數位經濟下實體與網路通路的支付方式首選，其常用度更已突破七成。

元大銀行為便利用戶生活金融服務，2020年底已推出QR Code功能提供「嵌入式帳戶支付」服務，讓用戶透過元大行動銀行App也可使用台灣Pay完成線上轉帳、消費及繳費稅等支付交易。

今(2023)年度元大銀行全新改版QR Code功能，更加入帳戶支付「綁定情形」及「額度使用」查詢服務，方便用戶快速查看目前名下帳戶已綁定哪些行動支付工具，以及瞭解目前帳戶支付的使用額度、剩餘額度以及額度上限，讓用戶在行動支付的使用上能更加便利且安心。

於此同時，元大銀行「嵌入式帳戶支付」服務也同步進行升級，即日起於安卓版本元大行動銀行App正式嵌入電子支付品牌全盈+PAY，用戶得選擇透過元大行動銀行App使用全盈+PAY進行消費支付與交易查詢，同時可於全盈+PAY全台10萬個通路支付點消費，筆筆更可累兌「全家」會員點數「Fa點」無上限。

元大銀行自2022年全盈支付開業起即相互建立夥伴關係，目前全盈+PAY除可連結元大信用卡消費外，亦可連結元大帳戶進行電子支付帳戶儲值、消費與提領等多項功能，共同攜手為用戶提供更便利的支付場景應用服務。

有鑑於全盈支付以嵌入式金融見長，本次元大銀行「嵌入式帳戶支付」服務升級特別選擇以全盈支付作為首家電子支付合作業者，預計透過雙方場域及行銷資源整合共創嵌入式金融服務新體驗。並將於今年9月至11月舉辦為期三個月的行銷活動，用戶若於活動期間升級註冊全盈+PAY，可享Let's Café中杯經典美式註冊禮，若符合首次綁定元大帳戶者，單筆消費滿100元則可再享有100元全盈儲值金回饋（每會員限領1次，限額1,000名）。

元大銀行的數位金融服務以用戶需求為核心，持續精進支付相關功能、深耕更多場景應用，更重視與行動支付業者建立長期夥伴關係，以完整化場域生態發展與數位體驗創新，期望以此為用戶創建更便利、安心的數位支付環境。