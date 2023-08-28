國產210億聯貸 台銀、華銀主辦

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導

國產建材實業在南港的大型都更開發案將湧入新的資金活水。知情人士透露，國產實業確定將由台灣銀行、華南銀行共同籌組金額規模二一○億元的聯貸案，推動面積逾六千坪的南港大型都更開發案，該聯貸案最快在今年底之前籌組到位。

金融圈人士指出，這個開發案目前規畫於二○二七年完成，國產實業選擇由台銀、華銀為其籌組聯貸案。南港先前的大型都更開發案都是走「公辦都更」路線，包括潤泰集團推出的「南港之心」、台鐵推出的南港調車場案等，這次國產實業推出的是以自家的南港廠房進行土地資源活化，推動都更案，並與台北市政府合作，未來將推出Ａ、Ｂ兩棟大樓，其中Ｂ棟將作為台北市政府興建新辦公大樓，Ａ棟則為國產的自有商辦大樓。

銀行主管指出，在政府的房市信用管制政策之下，近來銀行的土建融業務，已轉向都更、危老為主，尤其近幾年來南港地區更成為大型都更開發案的重心，前述三項大型都更案是以南港車站為軸心開發；國產南港大型開發案也鄰近南港車站，地處大台北「東區門戶」的軸心地段，具備四鐵共構題材，區域內包含國家生技產業廊帶、更可延伸到軟體與會展園區，是銀行團看好該案開發潛力的主因。

都更 港大 北市

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