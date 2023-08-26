快訊

AI狂潮來襲！林百里稱應重新思考高等教育 會做1事才是好學生

傳9月2日宣布參選…郭台銘若連署選總統？謝典林：會幫忙

豪雨特報擴及10縣市一路下到晚間 3地慎防大雷雨

星展併花旗後亂象 星展銀：加速增聘員工 並和工會加強溝通

聯合報／ 記者朱漢崙/台北即時報導

星展合併花旗銀行之後，出現員工超時工作等亂象，星展銀行今天表示，主要是因為合併之後，不少客戶因不熟悉銀行全新的網頁介面，於是親自跑到分行，使得分行工作量大增，造成員工加班。星展會加快增聘員工的速度，也會和工會加強溝通。

至於星展工會呼籲公司應立即停止違法超時加班，遵守相關勞動法規，星展銀表示，一定是按照法令給付員工加班費

星展表示，在合併前即已提供原花旗銀員工聘書，原本預估其中大約有5%的員工不會來報到，未料後來實際有15%未報到，即使星展已在合併前即新增聘用260多人，預做準備，還是無法支應激增的業務量。面對短期的人力短缺，星展會持續加速聘用，也會和工會加強溝通，度過陣痛及磨合期。

加班費 花旗 星展銀行

延伸閱讀

星展併花旗員工加班到凌晨 全金聯提出檢舉

美勞工笑了、韓電池廠哭了！這座韓美合資廠將加薪 公司獲利恐受創

華爾街日報：台積電尋求為500人申請美國簽證 與工會爭議反凸顯缺工挑戰

台積電亞利桑那廠興建延宕該怪誰? 當地工會: 沒有缺工而是管理不當

相關新聞

星展併花旗員工加班到凌晨 全金聯提出檢舉

星展合併花旗之後出現勞資糾紛。全國金融業公會聯合總會（全金聯）對於合併之後員工超時工作提出檢舉，還有其他的合併後亂象，星...

中國金融風暴山雨欲來 財部續緊盯公股銀對中曝險

中國房地產業頻爆雷，地方債務問題嚴峻，外界憂恐引發骨牌效應，財政部表示，會持續提醒行庫注意對中曝險部位，事實上，近年公股...

王道銀行鍾愛三角窗 再度租下華航對面街道交接口當分行

熱愛「三角窗」據點的王道銀行，在撤出忠孝跟敦南交接口的三角窗旗艦分行時隔8個月之後，將再度出手。金融圈人士透露，這次王道...

星展併花旗後亂象 星展銀：加速增聘員工 並和工會加強溝通

星展合併花旗銀行之後，出現員工超時工作等亂象，星展銀行今天表示，主要是因為合併之後，不少客戶因不熟悉銀行全新的網頁介面，...

星展銀工會成立 呼籲停止違法超時加班 提五大訴求

星展銀行併購花旗集團消金業務後，星展銀行今天成立企業工會，星展銀行工會新任理事長廖重一表示，合併初期有紛擾可以理解，但至...

國壽新錢 瞄準海外債

國泰金控昨（25）日召開法說會，國泰人壽投資策略成為法人關注焦點。國壽執行副總林昭廷指出，目前總保費收入與保險給付大致打...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦