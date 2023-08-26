星展併花旗後亂象 星展銀：加速增聘員工 並和工會加強溝通

星展合併花旗銀行之後，出現員工超時工作等亂象，星展銀行今天表示，主要是因為合併之後，不少客戶因不熟悉銀行全新的網頁介面，於是親自跑到分行，使得分行工作量大增，造成員工加班。星展會加快增聘員工的速度，也會和工會加強溝通。

至於星展工會呼籲公司應立即停止違法超時加班，遵守相關勞動法規，星展銀表示，一定是按照法令給付員工加班費。

星展表示，在合併前即已提供原花旗銀員工聘書，原本預估其中大約有5%的員工不會來報到，未料後來實際有15%未報到，即使星展已在合併前即新增聘用260多人，預做準備，還是無法支應激增的業務量。面對短期的人力短缺，星展會持續加速聘用，也會和工會加強溝通，度過陣痛及磨合期。