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一卡通小額外匯再延宕 知情人士：聯邦也想做

經濟日報／ 記者夏淑賢李秉豪／台北即時報導
一卡通示意圖。聯合報系資料照片／記者徐白櫻攝影
一卡通示意圖。聯合報系資料照片／記者徐白櫻攝影

一卡通 iPASS Money 先前曾宣布與東聯互動合作小額外匯服務，不過至今仍未推出，市場傳聞指出，一卡通大股東聯邦銀行目前也有意推動自家電子帳戶加入與東聯的合作，聯邦銀行今（25）日也證實，的確有與東聯互動籌備相關服務，而對於大股東要加入，一卡通僅表示，一切按照內部規劃運行，持續穩定開發測試，相關測試完成後，會盡速推動服務上線。

聯邦銀行表示，針對國際移工小額匯兌項目，聯邦銀行目前尚在與東聯互動公司討論與規劃中，但還沒有具體的上線時程，而一卡通對於合作服務尚未上線，僅表示目前進度仍依內部規劃進行，待測試完成後，會盡速推動上線。

針對具體合作內容，一卡通表示，一卡通並無外匯執照，與東聯合作並非真的由一卡通經手小額外匯業務，而是現行東聯小額外匯是透過生成一組繳費代碼，由移工至便利商店印出繳費，再由東聯互動代為進行外匯服務，合作內容便是將最後一哩路補齊，直接透過電子支付完成付款即可，移工可以省下到便利商店的斷點，完全線上化。

據國發會統計，截至去年底，在台移工人數逾72萬人，而據金管會估算1年匯兌金額可能逾800億元，一卡通表示，移工在國內可說是「金融小白」，多數移工其實並沒有加入國內金融體系，因此瞄準這部分商機，積極布局移工經濟。

而關於移工經濟的後續布局，一卡通表示，也期待能與經發局等政府局處合作，舉辦一些面向移工的行銷活動，同時在合循法規的前提下，進一步拓展這片藍海市場，聯邦銀行則表示，新南向市場發展策略，目前仍以企金跨境融資、國際聯貸業務為主，有關支付端業務擴及新南向，也尚待評估。

一卡通 移工 東聯

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