防疫險「超額理賠」成絕響 產險業這樣說

為避免防疫險「超額理賠」再重出江湖，金管會敲定修正「保險商品銷售前程序作業準則」，其中，明定產險業的費用補償設計以損害填補為限，最快明年上路。對此，產險業者指出，未來有關費用補償保險，會以符合損害填補原則的精神設計保單。

防疫險理賠之亂引發產險業風險控管疑慮，為了防範未然，金管會正修改「財產保險商品審查應注意事項」及「保險商品銷售前程序作業準則」，納入2項防疫險條款，第一、未禁止販售定額補償型保單，但明定費用補償設計以損害填補為限；第二、保險商品風險控管說明書應包括再保安排等。金管會預計9月正式對外預告修正草案，也因業者精修商品契約可能需有45~60天調整期，金管會將在預告相關條文後，再給業者調整期間，最快明年上路。

未來產險公司若未依新制落實商品風險控管，金管會可依保險法171條，開罰產險公司新台幣60萬元至600萬元不等罰鍰，並可令產險公司撤換核保或精算人員。

對此，新光產險表示，有關費用補償保險，會以符合損害填補原則的精神設計保單，依照所提供單據理算賠付。若有需要採用定額給付方式設計時，亦會評估實際上可能發生的損失，訂定適當的保額，以符合補償金額的關聯性。

另一家產險業者坦言，當初防疫險是只要「隔離」或「確診」就定額理賠，各家產險吸引保戶，紛紛推出高理賠金額的防疫險，單一保單隔離加確診最高一度喊到15萬元，已經脫離學理太多，多數民眾因隔離或確診出現的實際經濟損失並沒有這麼多。

而在新制推出之後，產險業者認為將會對產險業保單市場帶來改變，未來再推保單時，市場競爭比較不會脫離學理太多，業者也都會配合；至於是否還會推出定額補償型保單，業者說還是會繼續推，因為這是為了「理賠實務便利性」，但定額理賠額度不會訂太高。