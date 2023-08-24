散戶衝衝衝 7月證券劃撥存款續創歷史新高

散戶大軍「錢」進台股最前線。中央銀行今（24）日公布7月金融情況，象徵散戶投資信心的證券劃撥存款餘額增至3兆4,522億元，連七漲並創下歷史新高，單月暴增1,212億元，為一年來最大。

央行經研處副處長蔡惠美指出，7月股市表現不錯，是證券劃撥存款餘額大增的主因。央行統計顯示，7月與台股有關的三大數據全數上漲，其中，台股平均指數為17,072點，飆近一年半新高，並較6月的16,984點上漲88點。

不只如此，7月日平均成交值為3,649億元，創兩年新高，並較6月增加628億元；7月融資餘額來到3,034億元，創逾一年高點，月增381億元。

事實上，對台股抱有濃厚投資興趣的不只散戶，外資也伺機而動。央行數據顯示，外資匯入後，暫時存放餘裕資金的外人新台幣存款，7月餘額升抵2,788億元，為六個月高點，單月大增875億元。

外人新台幣存款餘額大增，蔡惠美解釋，除7月適逢股利發放旺季、股息存入到外資新台幣帳戶因素外，外資7月賣超台股，但資金並未全數撤出，而是留了一部分資金在帳戶裡伺機而動，未來很可能繼續投入台股。

根據金管會統計，外資7月淨匯出46.98億美元（約新台幣1,476.58億元），終結連兩月淨匯入；今年前七月累計淨匯入196.4億美元（約新台幣6,172.8億元）。

此外，外資7月賣超台股金額為1,073.91億元。

央行指出，7月台股散戶成交占比突破六成，由6月的58.5%上漲至60.9%，創近一年半新高，顯示國人對台股後市深具信心。

央行今日公布，7月M1B及M2年增率分別上升為3.69%及6.93%，主要是放款與投資年增率上升；累計今年前七月，M1B及M2平均年增率分別為2.68%及6.6%。 蔡惠美強調，國內資金非常充沛，足以支應個人與企業投資與經濟活動所需。