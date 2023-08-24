玉山銀、兩大電支 將接通日本最大行動支付

街口支付、全支付及玉山Wallet今（24）日宣布透過 HIVEX跨境支付合作平台，與日本最大行動支付業者PayPay合作，打通日本跨境支付合作平台，預計今年第4季將可在日本 PayPay 通路使用，首批將開放中小型街邊店家。

HIVEX平台由TBCASoft推出，透過串聯多個國家的商家網路，並使用原有的QR code規格與其他行動支付品牌互通。TBCASoft創辦人吳陵表示，推出HIVEX昭示著行動支付產業的重要里程碑。透過提供安全、中立且互通的支付網路，幫助行動支付成員發展跨境商家覆蓋率，為客戶提供更好的服務。

HIVEX第四季初步將開放台灣行動支付赴日使用，而日本來台使用則尚未開放，吳陵表示，當初在規劃時確實考量過雙向開放，不過後來看到了疫情解封後，國人赴日營造的強大商機，決定先單向開放，並強調HIVEX不需要更動商家的系統、用戶不需下載新的app，且不像信用卡組織，不收跨國交易手續費 。

街口支付先前其實已打通日本境外支付，不過街口支付董事長梅驊表示，在日本原本僅1萬多個店家，此次透過跟PayPay的合作，可以擴大到4百多萬店家，讓街口在日本原有基礎再擴大。

3家首批參與的業者分別有國內電支業代收付2大龍頭的街口及全支付，以及全體電支業者中排名第四的玉山銀行，根據金管會最新資料顯示，3家電支帳號未歸戶使用者人數逾1,100萬，玉山銀表示，待服務上線後，首要任務是教育消費者使用，後續也會推出相關的優惠服務，全支付總經理游金榮則表示，期待這次的合作能持續提升用戶客群。