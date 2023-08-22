快訊

癲癇發作逆撞4機車釀1人命危 BMW駕駛曾任前議員助理

柬埔寨台籍囚犯外出就醫被劫走 警方晚間證實：在金邊市抓獲

台中烏日發生重大車禍 3轎車1機車撞一團9傷送醫

國票金晚間重訊：擬設租賃子公司資本額10億 彌補銀行業務

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導
國票金控（2889）今（22）日晚間重訊，為發揮集團營運綜效，金控擬向主管機關申請於國內設立租賃公司，資本額暫定10億元，未來預計設立為國票金子公司。圖／聯合報系資料照片
國票金控（2889）今（22）日晚間重訊，為發揮集團營運綜效，金控擬向主管機關申請於國內設立租賃公司，資本額暫定10億元，未來預計設立為國票金子公司。圖／聯合報系資料照片

國票金控（2889）今（22）日晚間重訊，為發揮集團營運綜效，金控擬向主管機關申請於國內設立租賃公司，資本額暫定10億元，未來預計設立為國票金子公司。

國票金指出，投資目的係為擴大集團經營範疇，提供客戶各發展階段不同金融服務，以發揮集團營運綜效。

國票金目前並未擁有銀行子公司，因此希望先規劃設立租賃子公司，現行彌補相關金融業務，也可與票券子公司中客戶業務相行互補，達到綜效。

國票金目前在大陸設立國旺國際融資租賃有限公司，主要業務範圍在大陸，台灣目前無租賃業務，未來中台兩家租賃公司相關規劃發展，將是開放式議題。

國內租賃業表現近年亮眼，例如中租租賃事業表現優秀，國票金缺乏銀行體系，未來如果成功設立租賃子公司，將可望擴展更多業務。

國票金控 中租

延伸閱讀

台新金法說會／上半年稅後淨利89億元 對大陸不動產0曝險

盼維持美中高層聯繫 美商務部宣布：雷蒙多預定於27日出訪大陸

華南金法說會／對陸曝險公股次低 台灣房市不受大陸影響

大陸危機可比2008全球海嘯？克魯曼：對美影響輕、甚至有利

相關新聞

國票金晚間重訊：擬設租賃子公司資本額10億 彌補銀行業務

國票金控（2889）今（22）日晚間重訊，為發揮集團營運綜效，金控擬向主管機關申請於國內設立租賃公司，資本額暫定10億元...

哪間銀行最會阻詐？金管會公布前十名單 這間奪第一「識詐也有膽識」

金管會今日首度公布國內前十大臨櫃阻詐成功的銀行名單，以及阻詐金額和件數統計，前十名依序為國泰世華銀、中國信託、中華郵政、...

陸不動產爆雷未平！金管會揭最新曝險狀況：證券保險共102.3億、閃過SOHO

大陸不動產風暴持續延燒，金管會證期局與保險局今天公布最新的曝險狀況，截至7月底止，證券和保險合計102.3億元，其中證券...

銀行員勾結詐團又被抓 金管會決定出手了

昨（21日）檢調赴中國信託商銀雙和、北蘆洲、江翠等三家分行進行詐團案件搜索，金管會銀行局副局長童政彰說，中信銀昨已通報重...

法盛調查：通膨趨緩 但要到2025年才能達成央行通膨目標

法盛投資管理（Natixis Investment Managers）分析師調查顯示，通貨膨脹正在趨緩，但大多數分析師認...

盼發揮集團綜效 國票金擬投10億設「租賃子公司」

國票金今天晚間發布重大訊息，為發揮集團營運綜效，規劃向主管機關申請在台灣設立租賃公司，規劃投入新台幣10億元，作為國票金...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦