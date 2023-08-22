國票金晚間重訊：擬設租賃子公司資本額10億 彌補銀行業務
國票金控（2889）今（22）日晚間重訊，為發揮集團營運綜效，金控擬向主管機關申請於國內設立租賃公司，資本額暫定10億元，未來預計設立為國票金子公司。
國票金指出，投資目的係為擴大集團經營範疇，提供客戶各發展階段不同金融服務，以發揮集團營運綜效。
國票金目前並未擁有銀行子公司，因此希望先規劃設立租賃子公司，現行彌補相關金融業務，也可與票券子公司中客戶業務相行互補，達到綜效。
國票金目前在大陸設立國旺國際融資租賃有限公司，主要業務範圍在大陸，台灣目前無租賃業務，未來中台兩家租賃公司相關規劃發展，將是開放式議題。
國內租賃業表現近年亮眼，例如中租租賃事業表現優秀，國票金缺乏銀行體系，未來如果成功設立租賃子公司，將可望擴展更多業務。
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