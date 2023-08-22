玉山金陳茂欽：陸經濟如大象跌倒 得靠自己

中國大陸疫後經濟復甦不如預期，又接連傳出不動產業者爆雷，是否引發金融危機引發關注。玉山金控總經理陳茂欽昨天表示，大陸經濟處境如同進入「平庸時代」，但大陸是全球第二大經濟體，好比一頭大象，「大象跌倒，只能自己爬起來」。富邦金控總經理韓蔚廷則以紅綠燈來比喻大陸房市動盪，「還不到紅燈，但至少是黃燈，黃燈亮就不要硬闖」。

玉山金昨天舉行法說會，對於大陸這波不動產風暴對於經濟的影響，陳茂欽說，不動產是經濟的火車頭，若崩盤則其他的「小火車」很難倖存；而且有別於先前台灣、美國、日本，大陸現在面臨的是四大複合式挑戰，包括不動產泡沫化、債務情況、美中經貿及科技對抗、以及全球貿易不景氣，其中前三個挑戰對大陸都是前所未有，因此當四個問題同時發生時，對大陸的挑戰更大。

陳茂欽認為，大陸要能突圍，難度比過去台灣碰到泡沫經濟時更高，而且大陸得靠自己的力量站起來，畢竟相對於台灣是以中小企業為主體的開放經濟，大陸經濟的量體排名全世界第二大、僅次於美國，他並以「大象」比喻，「大象跌倒，只能自己爬起來，其他小動物幫不了忙」，而外界都在期待大陸官方會端出什麼措施度過危機。

陳茂欽並以「平庸時代」形容目前大陸的經濟處境，他表示，若沒有找到新的成長動能引擎，就會像是一九六二年至一九八四年的蘇聯，因為改革失敗而解體，而且處於平庸時代的時間太久，若沒有振衰起弊的有效作為，就會落入所謂的「中等收入」陷阱。

韓蔚廷則在接受彭博專訪時表示，大陸的不動產占其經濟、財政收入，甚至人民財富的比率都相當高，已「大到不能倒」，「假若真有更大的問題，不要說台灣，全球都絕對會受影響」。

對於在當前大陸情勢與美國聯準會升息環境下的投資布局，韓蔚廷說，壽險等部門的長期部位將趁利率高檔時適度增持美元債券，但對股市的看法較保守，必須觀察全球利率對各個經濟體的影響，以及中國大陸這一潛在的重大不確定性。

他指出，「大陸那麼大的經濟體，整個景氣不好的話，一定會影響全球市場，股市不確性因素還是比較大一點，所以隨時機動」。

玉山金董事長黃男州表示，目前玉山銀的曝險占淨值比重已由去年六月底的百分之五十大幅降至百分之卅二，曝險部位下降二三○億元，且和陸資有關的曝險僅占比百分之廿三。至於台北富邦銀行在陸曝險一千億元，占淨值比百分之四十高於百分之廿四的業界平均值；韓蔚廷說，富邦金自二○二○年已謹慎控管對大陸曝險，減少對大陸房地產開發商的放款與投資活動。