台灣新創生態大躍進 家數、獲投金額都明顯成長

國發會今（21）日舉辦國家新創品牌「Startup Island TAIWAN NEXT BIG頒獎典禮」，蔡總統親自向第二屆13家NEXT BIG給予祝賀，期許NEXT BIG作為台灣進軍國際的領頭羊。

國發會主委龔明鑫表示，台灣的新創生態環境已有相當程度的進步，新創家數由2015年的2,000多家成長到7,400多家，整體獲投金額也從四億美元大幅增加到19億美元。不僅有許多新創在國際嶄露頭角，更誕生了四家獨角獸，其中二家更是第一屆的NEXT BIG代表，包括在美國Nasdaq上市的電動機車龍頭Gogoro，以及台灣第一家掛牌上櫃的SaaS (軟體即服務)公司91APP。

龔明鑫指出，NEXT BIG指標型新創是由新創社群代表及業界領袖共同推薦，繼2021年有九家新創獲選為NEXT BIG，今年由社群推薦111家具產業變革能力及高度發展潛力的優秀新創，經過多次討論、凝聚共識，最終選出13家NEXT BIG指標型新創，每一家都各有特色，為不同產業領域解決痛點。

龔明鑫也期許NEXT BIG扮演領頭羊角色，衝出雨林，在國際上發光發熱，共同打亮Startup Island TAIWAN國家新創品牌。

國發會指出，這13家NEXT BIG涵蓋教育科技、智慧健康、金融科技、生活娛樂、AI資安、能源永續及國防航太等產業，領域相當多元，最大的共同點都是用創新、行動力來解決問題，這也是台灣非常需要的能量。

此外，國發會也表示，政府自2016年推動「亞洲．矽谷計畫」，從資金、人才、法規、市場及聚落等面向，完善新創生態環境。其中，國發基金2017年推出「創業天使投資方案」，迄今已通過投資237家企業，帶動總投資金額逾新台幣117億元。

金管會也開設了創新板、戰略新板2個新創雙板，為創業家提供多元資金來源管道。同時，政府也串聯了台北小巨蛋、林口新創園、新竹竹科和生醫園區，以及高雄亞灣創新園區等創新聚落，形成「新創走廊」，給創新企業及人才有更好的發揮空間。政府會持續做大家最堅實的後盾，讓更多創業家在國際舞台上發光發熱，也期待與各國有更多合作機會，透過台灣新創能量一起解決國際挑戰。