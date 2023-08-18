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董瑞斌掌合庫金董事長 將優先完成三大制度規劃

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
合庫金董事長董瑞斌。記者蘇健忠／攝影
合庫金董事長董瑞斌。記者蘇健忠／攝影

合庫金董事長董瑞斌今日表示，上任後要優先完成三大制度規劃，包括：1、未來子公司將朝董事長由合庫銀轉派，總經理找市場專業人士方向進行；2、集團子公司總經理的薪水回歸合理的市場行情；3、與法巴集團合資合庫人壽在銀行通路上架的權利金協商。

其中，在人事安排上，董瑞斌指出，未來在合庫金旗下各子公司董總派任上，董事長人選因為涉及子公司和銀行的溝通協調，以由銀行派高階經理人轉任比較適合，但在專業經營，總經理應是由市場上找專業經理人來擔任。

他認為，合庫現在包括合庫人壽、合庫創投已採取這種模式，為較佳作法。至於市場薪水很高，未來必須接受「總經理的薪水可以高於董事長。」因子公司董座角色只是協調，業務包括目標、產品設計，都是總經理在負責，過去用董事長薪水打折變成總經理的薪水這種作法，不應繼續。

對於合庫人壽和法巴之間的合資模式，董瑞斌認為在權利金及產品銷售限制，兩大重點必須再協調。合庫與法巴合資10多年來，這些問題持續存在。他表示，目前是合庫人壽有產品時，銀行就只賣該保險產品，不能銷售其他的，另外合庫人壽的產品在其他銀行的銷售，也會受到法巴是否有在這些銀行銷售同類型商品的限制，董瑞斌認為，若回頭去檢討：「專屬通路要有權利金的問題，權利金如何計算，是按期或定期給，都要釐清！」

相對於合庫銀行的保險商品銷售處處受限，但法巴在台灣子公司的產品，卻可到所有銀行去上架。以前也當過第一金董事長的董瑞斌指出，像第一金人壽的產品也都賣到其他通路，因此，法巴倘若要限制合庫壽的產品賣到其他某些銀行，就要再給專屬通路的費用，會再跟法巴的亞洲總部或全球總部協調。

合庫金 董瑞斌 薪水

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