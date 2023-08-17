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遠雄人壽癌症家庭子女獎助學金 開放申請至8月31日

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

癌症已連續41年位居國人十大死因之首，近年來中壯年罹癌人口更是逐年增加，45~59歲青壯年父母其子女多正值青少年時期，一旦家長罹癌，伴隨而來的不僅是龐大醫療支出，也容易衝擊到孩子就學情形。遠雄人壽守護癌友家庭不間斷，13年來攜手台灣癌症基金會推動「遠雄人壽癌症家庭子女獎助學金」，期望從生活層面、心理關懷、教育學習等面向支持在學孩子。今年獎助名額提高至120個，獎勵就讀高中職及大專院校的保戶及非保戶，只要符合資格皆可申請。

遠雄人壽表示，獎助學金審核流程皆經專業審查，期將每筆獎助學金提供給真正需要的學子，減輕癌症家庭照護負擔。今年獎助學金頒發將於10/28及12/9假北高兩地、以分享會型式舉辦，主題為「Empower Your Life」，藉由「在生活中找到自我生命價值」課程，及參與觀賞「家庭照顧者公益喘息舞台劇」，實質關照癌症家庭子女生活及心理健康，舒緩身心靈壓力，鼓勵學子們在逆境中不忘初衷本心，自信迎向未來。

遠雄人壽在地深耕30年，持續回饋社會不斷線，13年來「遠雄人壽癌症家庭子女獎助學金」累計發放逾千萬元獎助學金，幫助上千個癌症家庭，持續用行動支持年輕學子，給予勇敢向上的動能與勇氣，一步步實現夢想，並為社會培育未來棟樑，讓每一個鼓勵，化成善的漣漪。

2023年遠雄人壽癌症家庭子女獎助學金申請收件至8/31，獎助對象為高中職、大專院校學生，一律採網路申請，每名發放獎助學金壹萬元。

遠雄人壽 癌症 罹癌

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