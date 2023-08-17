合庫看房市：量縮價溫和

合庫金今日由金控總經理陳美足主持法說會，外界矚目不動產放款僅次於土銀的合庫，如何看待後續房市景氣？對此合庫主管在會中回應，在央行與相關部會相關措施持續發酵美聯儲升息、股市震盪、全球經濟成長下修等影響下，房市觀望氣氛已濃厚，因此估計下半年房市應是「量縮價溫和」的盤整格局，由於未來成交量趨緩，因此，在不動產放款上，將首重債權安全。

合庫內部統計顯示，六月不動產放款餘額是6272億，較去年同期成長4.6%；此外，由於預售屋受到平均地權條例相關規定的限制，房市將回歸自住需求，且目前房市存在供過於求壓力，預估將呈量縮溫和盤整。

合庫也統計，今年上半年換匯交易( SWAP)收益金額約45億元，創史上新高，而在海外獲利上，由於合庫第二季受到歐洲經濟衰退及加碼升息的影響，使位於比利時的台聯銀行出現虧損。

陳美足指出，截至第二季，合庫金自結合併稅後淨利為98.18億元，較去年同期成長5.03%，其中獲利主體合庫銀行，稅後淨利為89.56億元，較去年同期成長7.64%，至於逾放比率0.24%，覆蓋率477%，資本適足比率14.68%，均符合金管會規定的112年底D-SIBs系統性重要銀行內部管理資本標準要求。

合庫銀行亦受惠於資本市場回穩，財務操作及金融交易貢獻帶動獲利同步上揚，總資產為4兆6,347億元，成長7.43%，每股盈餘0.65元，成長6.56%，ROE及ROA分別為8.67%及0.43%。陳美足也表示，今年下半年，市場變數依然存在，合庫金將持續關注通膨升息等相關經濟數據變化，掌握景氣回升契機，敏捷的調整經營策略，致力於績效提升。