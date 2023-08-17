嚴控曝險 永豐在大陸只做兩類型不動產放款

永豐金今日召開法說會，外界矚目近來大陸頻爆雷，永豐銀行如何做海外的風控管理，對此永豐金控總經理朱士廷表示，永豐金旗下永豐銀早在2年前就採取風控，減少大陸曝險部位，且越來越多的業務已移到東南亞，金控亦每月，甚至每周都在檢視相關的部位，若有不動產相關的放款，以倉儲、收取租金收入的商辦大樓為主。

對於大陸曝險2年內可降20%，永豐金財務長許如玫說明，在大陸的曝險，目前 66%來自授信，33%來自投資，尤其現在對大陸曝險更加降低風險集中度，除了整體淨值佔比降低，對單一企業的授信另設有比重有控管。

永豐銀總經理莊銘福也說明，對於大陸子行這幾年的營運都非常謹慎，因此，前幾年的NPL甚至還是零：「不會作不熟的客戶及廠商！」因，碧桂園，恒大，永豐銀完全都沒往來，若和不動產相關的放款，均以倉儲，有租金商辦的為主。

至於美國商用不動產價跌對永豐美國洛杉磯分行的影響，莊銘福接著說明，對於美國的商用不動產價跌對金融體系的風險，早在去年內部就有提出警示，尤其有關注到在地監理機關對於銀行的商業不動產放款所要求的提存大幅提高，因此，永豐銀行的洛杉磯分行也拉高商辦標的放款的審核規格，承租率都超過80%，所以不擔心這個問題。