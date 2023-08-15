臺灣企銀與中信銀合作 QR Code跨行無卡提款上線

臺灣企銀（2834）與中信銀行聯手推出「ATM QR Code無卡提款服務」，提供客戶於臺灣企銀行動銀行App完成無卡提款預約 ，即可隨時至中信銀行全台逾7000台ATM操作QR Code無卡提款，且搭配使用臺灣企銀Hokii數位存款帳戶提款，還能享每月12次跨行提款免手續費優惠。

過去民眾欲進行無卡提款，須在提款前登入銀行App設定提款金額，接著完成「預約無卡提款」後取得一次性提款序號，並於ATM輸入金融機構代號、提款序號、金額及無卡提款密碼，才可完成無卡提款。

但現在透過「QR Code跨行無卡提款」，就能省下繁瑣步驟。

臺灣企銀表示，只要簡單三步驟就能輕鬆完成提款，首先於臺灣企銀行動銀行App預約無卡提款；第二步於中信銀行ATM「無卡交易」選擇「臺灣企銀QR Code無卡提款」，並持臺灣企銀行動銀行App掃描ATM畫面產生的QR Code；最後再輸入無卡提款密碼，即可提領現金，省下過去無卡提款需輸入銀行代號、提款序號及提領金額等步驟。

臺灣企銀說明，此次攜手中信銀行合作「QR Code跨行無卡提款」，是考量中信銀行於國內ATM機臺數量眾多，且在7-ELEVEN多有據點，提供客戶可就近至超商ATM操作，方便客戶提款作業。

臺灣企銀近期衝刺數位金融，推出Hokii數位會員制，只要持有該行新台幣帳戶及網路銀行，透過該行行動銀行App即能快速成為會員，可享基金申購手續費折扣優惠最低2.5折、線上信貸系統作業費優惠價2,000元、台灣Pay消費紅利點數回饋最高50%、首次申辦電子交易及基金電子對帳單並綁定LINE個人化服務再享回饋LINE POINTS 50點、外幣匯款手續費折50元及永續生活卡國外消費加碼至最高3.5%回饋等六項專屬優惠。