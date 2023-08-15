金管會宣布金融科技發展路徑圖2.0上路 今年底前發布AI指引

金管會今日正式發布「金融科技發展路徑圖2.0」，將透過4大面向65項具體推動事項，希望實現更具包容性、公平性、永續性及與國際接軌的金融科技生態環境，並將在今年底前正式發布AI指引。

「金融科技發展路徑圖2.0」透過4大推動面向、15項推動措施，共65項具體推動事項，金管會宣布將以3年期分階段推動以下措施：

面向一：優化金融科技法制與政策，措施包含研議「金融科技發展與創新實驗條例」修法可行性；建立「金融科技法規調適平台」；深化資料共享；訂定金融業運用AI 指引，並將在今年底正式發布AI指引。

面向二：深化輔導資源及人才培育，措施包含多元化金融科技創新資金；推動創新園區進階方案；儲備金融科技人才；強化國際交流與海外業務推展。

面向三：推廣金融科技技術與應用，措施包含推出金融FIDO V2計畫；繼續推動開放金融；推動綠色(永續)金融科技；法人金融數位化。

面向四：提升金融包容性及數位金融普及，措施包含導入第二階段監理科技；推動「數位金融無障礙推展計畫」；其他(含「金融科技發展路徑圖」持續辦理措施)。

金管會指出，「金融科技發展路徑圖(2.0)」是從過去三年推動過程中汲取經驗，在既有基礎上更加精進及深化，同時投入更多資源，來協助金融科技發展。

金管會也說明，65項具體推動事項中，有39項屬延續「金融科技發展路徑圖(1.0)」成果再深化推動事項、有26項則屬創新推動事項(詳附件-2.0具體推動事項列表)，例如將於112年啟動「金融科技法規調適平台」及推動法人金融電子簽章、於113年開放法人股東3人以上之法人線上開戶、於114年推動建置跨體系之「金融FIDO驗證轉接中心」，及於115年擴充創新園區場域及功能等。

金管會也說明，金融科技發展路徑圖(2.0)將包含4大目標及4項推動策略：

一、目標

(一)包容：建立一個金融科技生態環境，讓各個有需求或有意願的個體，都能參與其中。

(二)公平：金融科技發展的過程和成果公平分享，同時積極保護消費者權益，支持新創企業和勇於創新者，以促進競爭和創新。

(三)永續：將永續發展納入金融科技的核心價值觀和實踐，同時堅守金融科技應該遵守高標準的治理和倫理原則，確保數據安全和隱私保護。

(四)國際化：建立一個與全球金融科技發展接軌的生態系，促進跨境合作和互聯互通。透過推動國際合作，與不同國家和地區金融科技生態圈夥伴交流，共享資源及知能，同時提升我國金融體系國際能見度。

金管會表示，為引導金融創新發展，提升金融市場競爭力，先前於109年8月發布「金融科技發展路徑圖(1.0)」，透過8大面向共計60項推動措施，形塑友善的金融科技發展生態系，並且提升金融服務的效率、可及性及品質。發布後各項措施已按計畫逐步推動並有多項具體成果，包含訂定「金融機構間資料共享指引」、推動「開放銀行」至第二階段、核發限制性執照、放寬金融業負責人等之資格條件、推出「金融科技能力認證機制」、推動金融FIDO、舉辦首屆台北金融科技獎、建立「園區場域實證機制」、持續舉辦以大眾為主之金融科技展或以專業人士為主之金融科技論壇，以及舉辦「第一屆監理科技黑客松」等。