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連結ESG指標、追求永續發展 佳世達簽署120億元聯貸案

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
佳世達簽署120億元聯貸案，由佳世達科技董事長陳其宏(中)、臺灣銀行董事長呂桔誠(左)、第一商業銀行總經理李嘉祥共同主持。圖／佳世達 提供
佳世達簽署120億元聯貸案，由佳世達科技董事長陳其宏(中)、臺灣銀行董事長呂桔誠(左)、第一商業銀行總經理李嘉祥共同主持。圖／佳世達 提供

佳世達（2352）委由臺灣銀行第一商業銀行統籌主辦新臺幣120億元聯合授信案，今（15）日完成聯貸簽約，由佳世達科技董事長陳其宏、臺灣銀行董事長呂桔誠、第一商業銀行總經理李嘉祥共同主持。這是佳世達聯貸案再次連結ESG永續指標，挹注佳世達永續發展之動能，此案超額認購221.5%以120億元結案，更顯示金融業對佳世達價值轉型與永續成長的發展策略，給予高度肯定與認同。

佳世達董事長陳其宏表示，佳世達以2027年高附加價值事業獲利過半為願景，在營收過半的基礎上，持續追求提升毛利和獲利，成為永續發展最佳的經濟基礎。佳世達同時重視綠色產品、綠色營運、綠色供應鏈、社會共融和公司治理共五大面向，追求永續經營。

此次聯貸案將佳世達永續指標納入聯貸條件，在授信期限內，管理銀行將連結廢棄物回收率、公司永續評鑑及綠色供應鏈關鍵供應商稽核完成率等永續連結指標，評估達成情形並給予相應的利率減碼，以實際行動支持佳世達科技永續成長。

該聯貸案資金用途為充實營運週轉金暨償還既有銀行借款，由臺灣銀行及第一商業銀行擔任管理銀行，原預計募集100億元，在14家金融同業踴躍參與下，超額參貸221.5%，承諾金額達221.5億元，最終以120億元結案，充分顯示金融業對佳世達事業轉型成果及營運表現給予高度肯定。

佳世達持續耕耘永續志業，從2007年發布第一本企業社會責任報告書以來，獲得各界肯定，2023年已連續五度蟬聯HR Asia亞洲最佳企業雇主、首獲兩項亞洲企業社會責任獎以及多項台灣永續行動獎，佳世達同時積極將永續志業擴展到大艦隊成員，上半年大艦隊6家公司共獲得13座永續獎項肯定。

佳世達 臺灣銀行 第一商業銀行 聯貸案

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