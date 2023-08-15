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台彩App隱形減碳 成就永續財富

聯合報／ 記者賴昭穎／台北報導

每張彩券背後的善意，都串聯起好事的正向循環，台灣彩券開發了Ａｐｐ，引導這股善意成為推動地球永續的一股力量，在下注畫記行動化的同時，也減緩環境負擔。

「投注站空間有限，有時容易畫錯卡、或者想的號碼和講的不同。」汐止的經銷商連麗華發現台彩Ａｐｐ可以解決很多問題，於是近年樂於推廣，她說，像是下注多組BINGO BINGO賓果賓果的客人，就不需再為了寫錯一個號碼全部重來，線上系統不但方便了民眾，還能省紙張。

台灣彩券Ａｐｐ前身是二○一四年時，單純用來替代紙本的「台彩行動選號」。台灣彩券總經理謝志宏回憶，當時的設計較陽春，有時系統還不甚穩定。不過，台彩Ａｐｐ二○二一年後多了「掃描對獎」功能，廣受民眾歡迎，截至今年五月，下載次數高達三二三萬次，曾經使用「掃描對獎」功能的手機數約二四二萬台，至今仍被稱作公益彩券的「對獎神器」。

台彩統計，近一年使用台灣彩券Ａｐｐ掃描對獎次數累計近四億次，隱形的減碳行動正在各個角落進行。「近一年使用台彩Ａｐｐ QR Code選號的彩券，總張數超過五三三萬張，今年第一季也減下相當於十八點六噸的碳排。」謝志宏說。

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