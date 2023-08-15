台彩獻愛 弱勢經銷商翻轉人生

「謝謝您，祝您中獎。」民眾在走進公益彩券投注站試手氣之餘，順便與彩券經銷商話家常，已成為街頭暖心的寫照，也是日常生活的一部分。對民眾而言，遍布全台的五千多家投注站或許只是找尋小確幸、換個好運氣的地方，但對弱勢族群而言，可能是翻轉人生、走向希望的起點。

台灣彩券公司總經理謝志宏說，「沒有經營彩券行，那位身障經銷商可能在就業上會遭遇更多的挑戰」。有弱勢族群的經銷商因為經營彩券行，讓家人可以溫飽，也能擁有自己的窩；這門生意創造各種實踐理想生活的機會。

不過，彩券行要順利運營，少不了幕後推手；全台約有八十位台彩的業務代表（簡稱業代），每個月都要到負責的彩券行進行兩次查核、輔導，確保經銷商在營運上循著正軌。此外，遇到身障經銷商無法布置店內，也會主動幫忙，「像是幫經銷商爬高掛紅布條、擦拭燈箱招牌、協助建議聽語障者跟顧客互動、邀請業績好的經銷商互相交流經驗、隨時陪伴解決各種各樣問題等」。謝志宏說，台彩業代從生活中的小細節開始，幫弱勢朋友搭建能展現人生的舞台。

謝志宏表示，「當我們取得第五屆發行權時，財政部特別要求經銷商的照顧，台灣彩券未來十年也將提撥約六點○七億元作為經銷商意外險、轉業儲蓄險等保障，另有一點五億元用於公益彩券形象建立及健全彩券市場」。

隨著ＥＳＧ浪潮席捲全球，中國信託金控旗下子公司台灣彩券經營公益彩券以來，始終以人為本實踐各項社會公益行動，未來將更進一步落實與經銷商共榮共好，強化保險、轉業輔導及急難救助金等；同時精進台灣彩券Ａｐｐ，讓民眾每一次的彩券體驗，都可以和永續更靠近。